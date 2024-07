PENDENTE****

Foto: Arquivo pessoal Micael Azevedo, novo gerente de Marketing do Supermercado Pinheiro

Coração a mil

A agência StarMKT, in house do Assaí Atacadista, assina a nova campanha que marca o novo posicionamento para a sua estratégia de patrocínio do futebol. Com o

conceito criativo “Pensou Assaí, Pensou Futebol”, a campanha apresenta um comercial de TV veiculado nos intervalos de jogos de futebol na TV aberta. Produzido pela Paprika Filmes, a peça traz uma divertida brincadeira em uma loja do Assaí. O tradicional “bipe” da passagem dos produtos é editada de maneira a remeter à vinheta de introdução de TV dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol.

Apoiadora, há 10 anos, de eventos esportivos em todo o País, a rede agora passa a reforçar a sua trajetória na modalidade e a ressaltar a importância e a conexão do atacarejo com os eventos esportivos. A iniciativa chega em meio a ampliação de patrocínios do Assaí para mais de 17 campeonatos regionais de futebol, além da Copa do Brasil e das séries A e B do Campeonato Brasileiro.

“A ideia do reposicionamento ao futebol brasileiro tem como objetivo mostrar que o compromisso do Assaí vai além dos campos. Desde o grupo de amigos(as) que se reúne para assistir ao jogo em casa até o(a) pequeno comerciante que oferece o seu estabelecimento para a exibição de partidas, ou tem nos dias das partidas um número maior de vendas, o futebol tem essa força única que é a capacidade de unir a todos(as) e aquecer a economia das cidades por todo o País. Nesse sentido, o patrocínio do Assaí ao futebol brasileiro vai ao encontro de dois dos seus principais públicos-alvo: famílias e pequenos(as) comerciantes, que encontram, nas nossas lojas, maneiras de economizar com o abastecimento das suas casas ou lojas e se preparar para assistir aos jogos com amigos(as), familiares e ou clientes”, avalia Marly Yamamoto, Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes do Assaí Atacadista.

O trabalho de conexão com o futebol do Assaí remonta desde 2014, quando teve início o primeiro apoio ao Campeonato Paulista de Futebol Masculino. Desde então, a rede tem contribuído com o patrocínio ao Campeonato Paulista de Futebol Feminino e à Taça das Favelas, desde 2019, e ao Campeonato Brasileiro de Futebol Masculino (Brasileirão), série A, desde 2018. Em 2021, em trajetória de forte expansão por todo o Brasil, o Assaí também passou a patrocinar a Copa do Nordeste, torneio do qual segue com o incentivo este ano. Já em 2024, o Assaí ampliou de maneira expressiva a sua estratégia, com o apoio oficial à Copa do Brasil 2024, a série B do Campeonato Brasileiro e a 15 Campeonatos Estaduais de Futebol Masculino (Alagoano, Baiano, Carioca, Cearense, Goiano, Maranhense, Mineiro, Sergipano, Paraense, Paranaense, Pernambucano, Potiguar, Mato-Grossense, Sul-Mato-Grossense e o Paulista).

Junto com os patrocínios, o Assaí atuou com um conjunto de estratégias de fortalecimento a projetos sociais junto às competições apoiadas – em linha com o propósito da Companhia de contribuir para que a prosperidade seja uma realidade para todos(as). Entre elas, o Prêmio Craque Assaí e Profe. Assaí, iniciativa desdobrada de 2021 a 2023, que elegia o(a) jogador(a) e o técnico do mês e permitia a opção de escolher uma instituição de sua preferência para doar uma quantia de alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na Copa do Mundo Feminina, em 2023, a rede doou uma tonelada de alimentos a cada gol marcado pela Seleção Brasileira. Ao longo desses três anos de ações, o Assaí destinou mais de 50 toneladas de alimentos por meio desses projetos.

Outros trabalhos dentro do universo esportivo incluem, ainda, o patrocínio ao Campeonato Brasileiro de Futsal e a outras modalidades, como a corrida de rua. Exemplos dessa frente de investimentos foram as competições da São Silvestre (SP), a Volta da Pampulha, em Minas Gerais; a Corrida dos Morros (PE); a Corrida da Mulher-Maravilha em São Paulo e no Rio de Janeiro; a Maratona de São Paulo e a Meia Maratona do Rio de Janeiro.



Um grande plano

A Acesso Estratégia Criativa lançou a nova campanha institucional da Unimed Fortaleza. “Um grande plano em todos os detalhes” tem o objetivo de reforçar o compromisso da empresa em cuidar da saúde das pessoas sob vários aspectos. A campanha conta com dois filmes de 30 segundos para televisão.



Novo marketing do bom vizinho

O Supermercado Pinheiro tem novo gerente de Marketing. Micael Azevedo assume o posto levando na bagagem 12 anos de experiência no setor de varejo. Sua chegada faz parte da estratégia da companhia de ampliar sua presença omnichannel, aprimorar a experiência do cliente e fortalecer a imagem da marca, conhecida historicamente como “Bom Vizinho”.

“Começo esta jornada extremamente motivado para esse desafio. O Supermercado Pinheiro está no coração dos seus clientes e é uma das redes mais tradicionais do setor no Ceará. Espero contribuir com o bom vizinho na digitalização de nossas lojas, potencializar a nossa presença online, assim como gerar muito conteúdo e impactar no digital”, afirma.

Formado em marketing pelo Centro Universitário Internacional (Uninter) e pós-graduado em Inovação e Design Estratégico pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Micael trabalhou em empresas como Solar Magazine, Cybelar e Lojas Benoit.



Terrazo de prata

Foto: Bruno Cavini/Divulgação Abrasce Terrazo Shopping ganha prata no Prêmio Abrasce

O Terrazo Shopping conquistou o Prêmio Abrasce 2024, a principal premiação de shoppings centers do país. Organizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a comenda reconhece os melhores e mais inovadores projetos desenvolvidos pelo setor em todo o país. Em uma cerimônia realizada no Expo Center Norte, em São Paulo, o Terrazo Shopping, maior centro comercial do Eusébio, recebeu o troféu prata na categoria Tecnologia e Campanhas Digitais, com a Campanha de Comunicação Terrazo Shopping 100% Digital.



A edição de 2024 bateu recorde de inscrições, com um total de 587 projetos submetidos, reforçando a busca contínua do setor pela excelência e inovação. Os projetos foram avaliados por uma banca de especialistas de instituições renomadas. O Terrazo Shopping, com 115 mil seguidores no Instagram e uma média de 74 mil contas alcançadas apenas em maio, destacou-se por levar a experiência do shopping até os clientes, independentemente de sua localização.

Gesley Siqueira, superintendente do Terrazo Shopping, comemora a conquista: "Estamos muito felizes com esse reconhecimento. Em julho comemoramos 1 ano de funcionamento e essa conquista reforça nosso compromisso com a inovação e excelência no atendimento ao cliente. É uma honra imensa e um reconhecimento do nosso esforço em inovar e trazer o melhor para nossos visitantes. A nossa estreia no prêmio Abrasce não poderia ter sido melhor."

Essa Fanta é caju

Foto: Divulgação/Coca-Cola Em homenagem ao Nordeste, Coca-Cola lança a Fanta Caju

Com lançamento exclusivo para o Nordeste, a Coca-Cola criou a Fanta Caju, o mais novo refrigerante da família Fanta. “O novo sabor foi criado para proporcionar aos consumidores jovens de espírito uma experiência verdadeiramente divertida através de um sabor tradicionalmente brasileiro e promete ser um novo aliado nas ocasiões de snack”, afirma Ted Ketterer, head de Marketing da Coca-Cola Brasil.