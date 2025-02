O enigma da sobrevivência

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 31.10.24 Capitão Wagner em entrevista na Radio O POVO CBN (FCO FONTENELE/O POVO)

Poucos segmentos têm sofrido tantas mutações como a comunicação. Falo aqui comunicação no sentido amplo. Os impressos, destacadamente jornais e revistas, passaram por reposicionamentos, digamos, extremos.

Alguns até cometeram eutanásia e ficaram somente em versões digitais. O TV aberta passa por uma crise de identidade. O Rádio, bem esse é um highlander. Sobreviveu ao surgimento da televisão e, depois, da internet. Os jornais impressos que sobreviveram se reinventaram.

Os impressos que viraram unicamente digitais, perderam relevância e caíram no oceano vermelho digital. Tudo isso foi previsto segundo os princípios de Darwin no seu estudo sobre a evolução das espécies.

No meio desse apocalipse, eis que temos o mercado publicitário. Nós passamos por todas as mudanças climáticas e tecnológicas.

Entramos na era onde vários espécimes de nosso habitat foram extintos. Quando eu trabalhei na Almap, nos anos 1980, tínhamos um andar inteiro de composição e os decalques de letras sets. Hoje virou arqueologia. Agências gigantescas foram substituídas por estruturas otimizadas.

A tecnologia também extinguiu muitas funções. Algumas, muito tradicionais de um dia para o outro, viraram fósseis. O que isso significa, afinal? A extinção de nossa espécie. Voltemos ao velho Darwin. Diria o cientista: os sobreviventes não serão os mais fortes nem os mais velozes.

Os sobreviventes são aqueles com mais capacidade de adaptação, portanto, saudações aos que têm a capacidade de transformar uma atividade num eterno e profícuo movimento de evolução.

Turatti Tricolor

A Cervejaria Turatti firmou uma parceria estratégica com o Fortaleza Esporte Clube para o lançamento de rótulos exclusivos inspirados na identidade e na tradição do Leão.

A colaboração resultará em uma linha especial voltada para os torcedores, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o clube e sua torcida.

Bom exemplo

O Supermercado Pinheiro ampliou seu compromisso com o meio ambiente e com comunidades nas quais atua.

O detalhamento das iniciativas está no recém-lançado Relatório de Sustentabilidade da rede. Dentre os destaques estão a implantação do cupom verde e as ações do Instituto Bom Vizinho.

Espaço de galáxias

Os fãs de uma das sagas mais famosas e influentes do cinema estão tendo a chance de viver uma experiência imersiva no universo de Star Wars.

O RioMar Kennedy está com uma exposição gratuita dedicada a esse épico universo de space opera. A mostra está em cartaz até o dia 2 de março e pode ser visitada, das 14h às 22h. O acesso é gratuito!

Isso é Rock

A Rock acaba de conquistar a conta do Grupo Aliança, e será responsável pela comunicação das marcas Aliança de Ouro, Sua Ótica, Time House e Hello Candy.

A parceria chega em um momento estratégico, especialmente com a Aliança de Ouro celebrando 61 anos de sua fundação. A chegada da Rock sinaliza uma nova fase para o Grupo Aliança, apostando em inovação e criatividade para se conectar ainda mais com seus consumidores.

Agência Rock Crédito: Divulgação

Mapa náutico

O Sinapro/Fenapro realizará a pesquisa Visão de Ambiente de Negócios - VanPro. A iniciativa é feita desde 2017 e objetiva uma fotografia do segmento da propaganda e as tendências.

A VanPro é a única pesquisa focada especificamente no mercado publicitário. Uma bússola para orientar-se no meio do nevoeiro de 2025.