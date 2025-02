Planejar Midia, tarefa para ninjas

Foto: JOEL SAGET / AFP Esta foto de arquivo tirada com uma lente olho de peixe em 1º de março de 2023 em Paris mostra o logotipo do aplicativo de mídia social TikTok

O mercado publicitário mudou muito nas últimas décadas. Todas as atividades do segmento foram redesenhadas e adquiriram novos papéis, mas para uma delas, a mudança foi mais radical, a do profissional de mídia.

Este processo evolutivo tem a ver com o surgimento de novas plataformas de conteúdo, multiplicado por aplicações inéditas nas campanhas e em ações de branding.

Além desta, digamos, cauda longa de opções, podemos concluir, também, que os próprios mapas adquiriam um blended muito mais sofisticado que antes.

Vamos pensar juntos. Se antes o profissional de mídia era, no habitat das agências, uma reserva técnica dentro das equipes, hoje ele é essencial para quaisquer mensagens e extensões.

Definir uma estratégia de distribuição, que inclui desenhos geográficos, hábitos de consumo, conversões, faixas etárias e tendências, passou a ser essencial para a eficácia de uma campanha.

Um exemplo disso são as chamadas novas ferramentas como geração de leads, inbound, outbound, Google Analytics e outras dezenas de estrangeirismos.

Não bastasse a anglofonia, entra em campo a IA. E é com a inteligência artificial que o planejamento de mídia alcança ainda mais o status de ciência de dados.

Agora vamos pensar juntos, qual a importância que sua agência dá para uma estratégia de mídia? Se a resposta não tiver tônus, coloque suas barbas de molho porque, não esqueça, de nada adianta uma linda peça com um texto porreta e layout arretado se não chegar ao consumidor.

Para que isso não aconteça, dedique uma boa parte de seu tempo traçando caminhos para chegar à mente do consumidor. Para que isso aconteça, fuja dos amadores e procure as melhores agências do mercado. Não dá pra brincar, planejar mídia é assunto de gente grande.

Toque feminino

A Capuchino assina o trabalho de divulgação do "Potência Delas", projeto da plataforma Sua Música, para fortalecer a representatividade feminina na indústria musical. O projeto envolve todas as áreas do Sua Música, de mídia a produção, para criar mais oportunidades para artistas femininas e ampliar sua visibilidade em um mercado ainda dominado por homens.

Para reforçar ainda mais o protagonismo feminino, o 'Potência Delas' contará com iniciativas editoriais que exaltam vozes femininas, como a criação de playlists especiais e o desenvolvimento de capítulos especiais do podcast 'Passagem de Som', no qual talentos femininos compartilharão suas histórias, desafios e conquistas.

Além disso, um dos momentos mais esperados será a gravação do especial 'Forró Delas', um DVD inédito a ser produzido no Sua Música Space, reunindo ícones do gênero para apresentações memoráveis.

O projeto surge a partir de uma análise profunda do mercado musical brasileiro, que ainda reflete uma disparidade de gênero significativa.

Os rankings nacionais continuam majoritariamente dominados por artistas masculinos, e a presença feminina em lineups de festivais e grandes eventos permanece reduzida, representando apenas 35% das atrações.

A desigualdade se estende para outras áreas da indústria: apenas 10% do Top 50 do Spotify Brasil é composto por mulheres (dados Fev/2025), e somente 6% dos autores com maior rendimento da indústria musical brasileira são do gênero feminino, segundo estudo do ECAD.

Até mesmo nos maiores eventos da região, Carnaval e São João, a presença feminina é ainda mais escassa: apenas 2% da receita total gerada por artistas mulheres provém dessas grandes festas populares, também de acordo com o ECAD.

Segundo Marcela d'Arrochella, Sócia e Diretora Comercial do Sua Música, a criação do 'Potência Delas' é uma resposta à necessidade urgente de mudança estrutural. "No Sua Música, valorizamos as mulheres acima de tudo.

Reconhecemos e celebramos sua importância e contribuição, e queremos atuar ativamente para abrir caminhos em uma indústria que ainda tem barreiras para elas. Sentimos que há avanços, mas a mudança acontece de forma lenta.

Em algumas áreas, a presença de mulheres ainda é mínima, e precisamos reverter esse cenário. Queremos ser agentes dessa transformação e dar o impulso necessário para que mais artistas femininas tenham seu espaço garantido”, conta a executiva.

Ainda segundo Marcela d’Arrochella, o Sua Música já está apresentando o projeto inédito ao mercado, buscando uma parceria estratégica.

“Estamos trazendo essa oportunidade para o mercado, através de uma única cota exclusiva. Nosso objetivo é firmar uma parceria com uma marca que tenha total sinergia com a causa e que queira se posicionar ativamente ao lado da plataforma nesta jornada de transformação. Sem dúvidas, com o 'Potência Delas', o Sua Música dá um passo essencial para amplificar vozes femininas, abrindo novas portas e criando um legado duradouro para a música brasileira”, finaliza.



Selo criativo

A Mulato informa à coluna que é uma das mais novas associadas do Espaço de Articulação Coletiva do Ecossistema Publicitário, a Abap. Fundada em 1949, tem como missão defender os interesses das agências, atuar pela valorização da atividade publicitária e pelo fortalecimento dos padrões éticos e de melhores práticas do setor.

A força do agro

O A agência SG Propag começou 2025 com novos projetos. Entre eles está o rebranding do PEC Nordeste, maior evento do agro da região, além de desenvolver a Feira dos Municípios que reunirá o melhor da culinária, cultura e negócios de 30 cidades do Ceará. O PEC Nordeste ocorrerá de 5 a 7 de junho, no Centro de Eventos, em Fortaleza.



A SG Propag também assina a nova campanha da Yamaha Motos Nordeste.

A SG Propag assina a campanha da PEC Nordeste Crédito: Divulgação

Assédio não!



A Advance lançou a campanha "DelRio apresenta: NÃO ao assédio no Carnaval", para a famosa marca do segmento de lingerie.

Protagonizada por seus embaixadores, a empresária e lutadora de jiu-jitsu Kyra Gracie e seu marido, o ator Malvino Salvador, a iniciativa reforça o compromisso da marca com o empoderamento feminino e a autoconfiança, dentro do conceito "Vai com DelRio, Vai com Tudo".

A ação tem como destaque vídeos educativos de defesa pessoal estrelados por Kyra e Malvino.



"O empoderamento feminino já faz parte do DNA da DelRio, que tem 92% de colaboradoras mulheres em seu time. Nossa campanha vai além da conscientização pelo respeito e acesso à informação: queremos que as mulheres se sintam seguras e preparadas para aproveitar o Carnaval com liberdade e alegria", destaca Eliziane Alencar, CEO da Advance.

Para Luciana Grinstein, Diretora Comercial e de Marketing da DelRio, a violência doméstica e o assédio contra a mulher são questões graves que impactam na qualidade de vida das mulheres, na segurança física e na liberdade de conquistar seus espaços na sociedade.

Ao assinar o conceito "Vai com DelRio, Vai com Tudo" e abraçar a bandeira contra o assédio, colocamo-nos como parceiras, ao lado de cada mulher, para encorajá-las a enfrentar os preconceitos e ameaças que podam suas vidas.

Com essa ação, a marca reforça sua presença no Carnaval de forma relevante, conectando glamour, atitude e responsabilidade social em um movimento necessário para todas as foliãs.



Quem indica?

A Voz em Valor Inteligência de Mercado, capitaneada por Ana Beniício, Céu Studart e Pedro Benício, realizará uma nova rodada da pesquisa NPS Scan para o Centro Fashion, com o objetivo de medir o grau de lealdade e de satisfação dos seus públicos, gerando um indicador da probabilidade de os clientes recomendarem a marca a outras pessoas.

Alem do NPS, as pesquisas realizadas pela Voz em Valor apresentam insights estratégicos que favorecem o desenvolvimento de ações para a criação de impacto positivo e duradouro para os diversos públicos.



A última pesquisa realizada embasou o planejamento de marketing do Centro Fashion, que obteve um incremento de 28% no NPS de permissionários e 20% no NPS de clientes visitantes, em um período de 10 meses.

Segundo Marcos Venicio, gerente de marketing do Centro Fashion, as rodadas de aplicação da NPS fazem parte dos projetos estratégicos do negocio, com foco em entender e melhorar, a cada dia, a experiência do cliente interno e externo! Estamos fazendo a diferença perante o mercado, fruto de ações assertivas, que identificamos via pesquisas e termômetro diário

Saindo do forno

A Forno Lab está expandindo seus serviços, com o lançamento de um modelo próprio de atendimento, o Método Forno.

A metodologia ensina como escalar uma agência, estruturar processos e automatizar tarefas com baixo investimento. O Método Forno está direcionado para donos de agências, líderes de equipe e profissionais de marketing.



“Não temos medo de sermos copiados. Nosso formato e cultura são únicos”, afirmam os sócios Gustavo e Dante. Saiba mais aqui.



Tem peixe na rede

O McFish retornou ao cardápio do Méqui com companhias especiais - no cardápio e na campanha! A surpresa dessa temporada começa com a novidade das batatas rústicas, que chegam como acompanhamento do icônico sanduíche de peixe e compondo o McFish & Chips.

Além disso, o Méqui firmou parceria com a coruja mais famosa da internet, o Duo - mascote do Duolingo -, que tem como missão apresentar a novidade de forma autêntica e divertida e ajudar os consumidores brasileiros a pedir a dupla.

Quem conhece o tradicional fish and chips já pegou a referência! A inspiração do McFish & Chips vem de terras britânicas, onde essa dupla - peixe empanado e batatas fritas - formam um verdadeiro clássico irresistível desde o século 19.

A origem exata desse prato pode até gerar debate, mas uma coisa é certa: há mais de um século os ingleses celebram essa combinação, que se tornou um símbolo da gastronomia local, e agora chega nos restaurantes do Méqui em uma versão ainda mais especial com McFish.

Para anunciar a novidade, na noite de 23/02, o McDonald’s transformou o céu de São Paulo em um verdadeiro show de luzes. A ação, que contou com 300 drones voando simultaneamente, revelou o nome do McFish & Chips, chamando a atenção para a novidade que desembarca no Brasil.

"O McFish é um fenômeno do Méqui, com uma base de fãs superengajada que só cresce com o passar do tempo, e, por isso, mesmo depois de duas temporadas, a expectativa continua altíssima. Então, queríamos surpreender mais uma vez e nessa terceira temporada fizemos mais: trouxemos o McFish & Chips, uma versão inspirada em outro clássico que chegou diretamente de Londres. E o melhor, com a parceria do Duo, que agora estreia como influenciador e vai nos ajudar a apresentar o McFish & Chips pra galera", destaca Lariane Duarte, Gerente de Marketing do McDonald’s.

Para apresentar a novidade para os consumidores, a agência GALERIA.ag criou uma campanha cheia de humor e interatividade em parceria com o Duolingo, o app de idiomas mais divertido (e insistente!) do mundo. E essa parceria é histórica: é a primeira vez que o Duolingo participa de uma campanha com o Méqui e, também, estreia na TV aberta.

O filme da campanha “Do you speak McFish?”, que estreia amanhã nas redes do Méqui, promete boas risadas. Na cena, uma cliente chega ao Méqui e tenta pedir "o de peixe com batata". Erro!

O som clássico de erro do Duolingo toca, o Duo aparece e está ali de olho. Depois de algumas tentativas frustradas, ela finalmente acerta: “McFish & Chips!”, e é comemorada com o som de resposta certa do Duolingo.

"No Méqui estamos sempre ligados nas conversas e tendências que movimentam nossos clientes. Trazer o Duolingo para essa parceria é unir duas marcas que, à primeira vista, podem parecer improváveis juntas, mas que compartilham uma conexão autêntica com seus públicos. O Duo é divertido e irreverente e nós queremos oferecer experiências únicas, então o resultado da campanha não podia ser outro: conteúdos cheios de bom humor e a cara do Méqui!", comenta Lariane.

De acordo com Analigia Martins, diretora de marketing do Duolingo, a parceria com o Méqui está totalmente alinhada com o propósito do app, que é alcançar novos públicos e proporcionar uma educação de qualidade e gratuita a todos.

“É uma honra fazer parte dessa volta tão aguardada pelos brasileiros e mostrar que com o Duolingo é possível aprender de forma prática e divertida em situações do dia a dia. Trouxemos o Duo para, mais uma vez, mostrar que ele é incansável e gosta de incentivar as pessoas de todas as formas.”

A campanha segue no universo digital e nas redes sociais do Méqui e do Duolingo, com games interativos e desafios divertidos para testar a pronúncia dos fãs.

“A conexão entre Méqui e Duolingo foi natural: de um lado, temos uma marca icônica que cria experiências inesquecíveis, e do outro, um app que transformou o aprendizado de idiomas e é um case de engajamento global dentro das redes sociais. A união dessas duas potências criam, de partida, algo memorável", explica Rodrigo Marangoni, Diretor Executivo de Criação da GALERIA.ag.

O McFish & Chips estará disponível, por tempo limitado, a partir de amanhã (25), em restaurantes da rede em todo o país. Além disso, a cada R$1 gasto, clientes Meu Méqui recebem 100 pontos para trocar por outros produtos no app.



Arvorar no Carnaval

O Arvorar lança programação especial de Carnaval Crédito: Divulgação/Arnaldo Dantas

O Arvorar, do Beach Park, lançou sua programação off-folia para o Carnaval. O funcionamento especial começa hoje e vai até terça-feira de Carnaval. Em parceria com a Tapera das Artes, serão ofertadas oficinas gratuitas de musicalização e fabricação de instrumentos musicais para as crianças, com recicláveis, entre outras atividades.

Na quarta-feira de cinzas (05), o parque estará fechado, retomando as atividades somente na quinta-feira (06), com funcionamento normal.

Além da diversão proporcionada pelas suas 11 atrações e do contato com a natureza, o parque preparou uma programação especial para toda a família se divertir.



No domingo (02), às 11h20, no Anfiteatro do Arvorar, a Tapera das Artes levará a performance cênico-musical do “Cataboom!”, grupo formado pelos jovens músicos da associação, para fazer a animação da criançada.

O anfiteatro ainda recebe, no sábado (01), às 11h30, um show de mágica com “Caliandro e seu ajudante Zé Ninguém”.

Ainda de domingo (02) a terça (04), o parque também irá oferecer oficinas de pintura facial, oficinas de pintura de bicos de aves brasileiras feitos com material reutilizado, oficinas de máscaras sustentáveis e oficinas de confetes orgânicos, além de apresentações teatrais educativas e rodas de conversas sobre diferentes espécies de animais.

Para conferir todos os horários, basta visualizar a programação completa ao final do texto.

A diversão também inclui uma visita à Casa dos Passarim, uma casa na árvore com quatro andares, que oferece uma visão panorâmica de 360 graus do parque; um passeio pelo Arvorão, um circuito de trilhas aéreas com escorregadores; e outro pelo Redão, um grande redário de cordas que proporciona momentos de diversão e descanso entre as árvores.

O Arvorar também oferece uma gastronomia diferenciada, que privilegia os sabores regionais e torna a experiência dos visitantes ainda mais surpreendente e prazerosa.

Para repor as energias entre uma atração e outra, o passeio pede uma parada no Restaurante Lagoa do Mato. No cardápio, é possível conferir uma variedade de opções para todos os gostos, que vão desde pratos rápidos e leves até refeições completas.

Para aqueles que preferem lanches rápidos, o clássico hot dog acompanhado do tradicional caldo de cana é a opção ideal. Também é possível saborear sucos de diversos sabores, saladas de frutas, açaí, além de cafés e cappuccinos.

No funcionamento convencional, o local abre de quinta a domingo, das 9h às 17h. O Arvorar está localizado na Vila Terra Brasilis, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos do Aqua Park e de Fortaleza. Os ingressos são limitados. Para compras antecipadas no site (parquearvorar.com.br) o valor promocional é R$89, já na bilheteria o valor é R$109,00. Crianças com até 1 metro de altura têm entrada gratuita.

Programação completa de carnaval no Arvorar 27/02 e 28/08 (quinta e sexta-feira)

09h30 - Papo de Tratador - Local: Aviário dos Cantores e Velozes

Uma roda de conversa sobre a rotina de cuidados com os tratadores de animais do parque

Público: Infanto-juvenil e adulto

10h - Bionews convida: o Falcoeiro - Local: Anfiteatro

Um programa de palco falando sobre corujas e outras aves de rapina

Público: Infanto-juvenil e adulto

10h30 às 11h30: Visita guiada "Descobrindo o Arvorar" - Início no Anfiteatro

Uma visita guiada para conhecer mais sobre as ações do arvorar para cuidado com a biodiversidade. OBS: Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis.

Público: Todas as idades

11h; 12h; 12h30; 13h e 15h: Oficina Catavento - Local: Tenda ao lado do anfiteatro

Oficina promovida pela Tapera das Artes para produção de instrumentos musicais a partir de materiais reutilizados

Público: Todas as idades

11h30: POXA, PÔLUIS - Local: Anfiteatro

Uma apresentação teatral com um visitante de outro planeta

Público: Todas as idades

11h30 às 12h30: Rotina animal com alimentação dos animais - Local: Todos os aviários de imersão

Assista ao momento de alimentação dos animais feito pelos tratadores do Parque Arvorar

Público: Todas as idades

14h: Bionews convida: o herpetólogo - Local: Anfiteatro

Um programa de palco falando sobre serpentes

Público: Infanto-juvenil e adulto

14h30: Rotina animal com enriquecimento ambiental - Local: Todos os aviários de imersão

Uma roda de conversa sobre a rotina de enriquecimentos ambientais com os educadores ambientais do Parque Arvorar

Público: Todas as idades

15h30: POXA, PÔLUIS - Local: Anfiteatro

Uma apresentação teatral com um visitante de outro planeta

Público: Todas as idades

01/03 (sábado)

09h30 - Papo de Tratador - Local: Aviário dos Cantores e Velozes

Uma roda de conversa sobre a rotina de cuidados com os tratadores de animais do parque

Público: Infanto-juvenil e adulto

10h - Bionews convida: o Falcoeiro - Local: Anfiteatro

Um programa de palco falando sobre corujas e outras aves de rapina

Público: Infanto-juvenil e adulto