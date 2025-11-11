Marcas, palanques e sanduíchesideológicos

Pensando em voz alta: se somos todos animais políticos, como diria o filósofo grego Aristóteles, por que o mercado escaparia dessa natureza? Publicidade e política são irmãs siamesas desde sempre. Não me refiro à prestação de serviços a partidos ou candidatos, mas à própria alma do nosso ofício, impregnada de intenções, escolhas e discursos. Quando uma marca de luxo exalta o conceito de exclusividade, há um manifesto político disfarçado de elegância. Quando uma rede de fast-food lança um x-mega-giga burguer, há uma ideologia engordando por trás da campanha. Tudo comunica. Tudo posiciona. E nós, comunicadores, sabemos bem disso.

Mas há uma fronteira perigosa — a que separa o político do partidário. Uma coisa é afirmar que seu produto é "para quem merece"; outra, bem diferente, é traduzir isso em preconceito. Uma coisa é pertencer a um setor historicamente associado a um pensamento político; outra é transformar o ponto de venda em comitê eleitoral. Recentemente, uma famosa rede de restaurantes mergulhou nessa armadilha: em plena polarização da última eleição presidencial, o dono vestiu suas lojas com as cores de um candidato, ignorando metade de sua clientela. E aí surgem as perguntas inevitáveis: uma marca precisa mesmo subir ao palanque? Isso traz algum benefício real? É possível ter posicionamento sem ser partidário?

A resposta deveria ser óbvia, mas o óbvio anda fora de moda. Em vez de conquistar admiradores, o risco é multiplicar detratores. Não há segredo — basta observar: uma fabricante de picapes anuncia que o agronegócio "carrega o Brasil nas costas". Pronto. Metade aplaude, metade odeia. E a marca, perdida no meio do tiroteio, vira símbolo de um debate que não é dela. No fundo, ninguém compra um produto por ideologia. Quem gosta de camarão não pergunta se o crustáceo é de esquerda ou de direita.

O maniqueísmo político não pode contaminar a comunicação de mercado. Marketing não é guerra santa, é diálogo. Quando a marca toma partido, abdica da neutralidade e destrói a confiança que sustenta sua imagem. Do ponto de vista ético-empresarial, a vinculação partidária ameaça a legitimidade e reduz a aceitação social. No fim, resta o que sempre salva: o bom senso — esse velho e esquecido mediador entre paixão e prudência. Porque, sim, somos animais políticos. Mas nem por isso precisamos ser bichos partidários.

dois pontos com Helena Barbosa

Helena Barbosa é secretária de Cultura de Fortaleza. Gestora cultural, foi superintendente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, diretora do Instituto Ecoa, dentre outras experiências profissionais. Escritora, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará e especialista em Gestão e Políticas Culturais e Gestão Cultural Contemporânea.

O POVO - Quais são os principais projetos da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) previstos para 2026?

Helena Barbosa - Iniciaremos em 2026 com grandes desafios, como os ciclos carnavalesco e junino e o aniversário de Fortaleza. A novidade será a implantação de um programa de formação e difusão cultural em espaços públicos de todas as regionais, com prioridade para artistas locais.

Pretendemos reestruturar os Teatros São José e Antonieta Noronha, requalificar as bibliotecas municipais e recuperar o Mercado dos Pinhões e da Aerolândia. Além disso, a Vila das Artes completa 20 anos, e a meta é expandir sua rede de formação.

O POVO - Em que estágio está o projeto Fortaleza Cidade Design e quais os próximos passos?

Helena - Pela primeira vez, participamos do encontro internacional de cidades do Design em Saint-Etienne na França, trocando experiências com cidades de todo o mundo. Entre as ações, destacamos o Fortaleza Design Lab, uma parceria com a Universidade Federal do Ceará para desenvolver soluções de impacto social através do design. O projeto buscou solucionar o problema da coleta de resíduos na Praia de Iracema.

O POVO - Como você definiria hoje o posicionamento e o branding cultural de Fortaleza?

Helena - Conseguimos nos posicionar como uma gestão que pensa numa cultura para todas as pessoas e em toda a Cidade. Existe um grande esforço para aprimorar o ecossistema cultural de Fortaleza. As entregas feitas pela pasta ao longo deste ano são reflexo de um modelo de gestão orientado para a democratização efetiva das políticas públicas.

O POVO - Como tem se dado o processo de reconstrução artística e o fortalecimento da arte urbana na Cidade?

Helena - Houve um avanço significativo na expansão da arte urbana. Exemplos disso são a ocupação artística em espaços públicos e o incentivo das redes de conexão dos artistas por diferentes regiões da Cidade. Além disso, temos a melhoria de equipamentos dos artistas, com foco no trabalho de talentos locais. Outro exemplo é o Centro Cultural Belchior, que realiza rodas de conversas, workshops e apoia ações de grafite em comunidades locais.

DICA DE LIVRO

Minha dica é "Mulher das Cavernas", de Lia Sanders, publicação de uma cearense, lançada pela Editora Substânsia, também cearense. A ficção narra, em plena pandemia, o encontro entre uma psiquiatra contemporânea e uma mulher das cavernas. Essa junção provoca reflexões profundas sobre ancestralidade, o que podemos ter perdido em nossas origens e o papel das mulheres ao longo da história. Helena Barbosa é escritora e gestora cultural.

Energia cearense

A Aeris Energy é campeã do Prêmio Aecipp na categoria "Campanha Institucional". A ação "15 anos de energia e Ventos que Movem o CIPP" celebrou o aniversário da companhia e seu papel no desenvolvimento sustentável cearense. Plantio de ipês, open house para colaboradores e uma cerimônia simbólica com vídeos projetados em pá eólica transmitem a mensagem: raízes fortes como o vento.

Destino Familiar

Os influencers Viih Tube e Eliezer estrelam a campanha da Black Friday do Beach Park. A ação realiza ativações nas redes sociais e reforça o lazer "para todas as idades". A estratégia promove o Parque Arvorar, nova atração em meio à natureza. O ecossistema do parque garante diversão para toda família ao reunir opções de entretenimento, conforto e descanso.

Cultura Popular

A Universidade Aberta do Nordeste abre inscrições para o curso "Literatura de Cordel: Patrimônio Cultural Imaterial". Online, o curso fica disponível para matrícula até dia 10 de dezembro via Fundação Demócrito Rocha (FDR). Com certificado de 160 horas emitido pela Universidade Estadual do Ceará, a formação é uma homenagem aos mestres cordelistas Arievaldo Viana e Joseph Maria Luyten.

Natal regional

A Cajuína São Geraldo ocupa ruas de Juazeiro do Norte e Crato com outdoors e painéis de LED dando "boas-vindas" ao Papai Noel. Criada a partir de uma pequena fábrica de bebidas frutais em 1930, hoje é considerada um ícone regional. A ação reforça a marca no OOH, ativa memória afetiva e coloca regionalismo ao lado das festividades de fim de ano.



