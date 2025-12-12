Curió, Jangurussu e Santa Filomena: o mapa de Arth3mis

Foto: Jef de Castro Fotoperformance Autoria: arth3mis, Bárbara Moura e Jef de Castro.

Arth3mis, é artista visual e produtora cultural. Sua relação com a arte começa em 2018, no teatro, mas logo migra para as artes visuais, encontrando na gravura, no desenho, na fotografia e na ilustração digital um campo fértil para criar. Em 2019, ela ingressa no percurso básico em artes visuais da Escola Porto Iracema das Artes e, no mesmo ano, inicia o curso de Artes Visuais em uma instituição federal, fortalecendo pesquisa, repertório e método.



A virada para a produção cultural acontece na pandemia, quando passa a atuar na Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió, perto de casa. A partir dali, assume funções de gestão, torna-se diretora do espaço e articula biblioteca, museu comunitário e jornal de bairro. A artista entende a cultura como política de memória. Em parceria com o fotógrafo e cineasta Léo Silva, coordena a criação de um museu em Santa Filomena, organizado a partir de arquivos, fotos e documentos guardados pelos moradores.



Suas pesquisas contínuas sobre Curió, Jangurussu e Santa Filomena alimentam uma produção que discute território, memória e relações familiares. Nas ilustrações digitais, Arth3mis cruza símbolos gráficos de matriz africana, renda e referências do cotidiano das periferias, criando imagens que convidam o olhar a ir além da primeira camada. Entre a produção artística e a gestão de espaços comunitários, ela afirma a periferia como lugar de elaboração estética e disputa de narrativa sobre a cidade. Confira a seguir a entrevista na Íntegra.

Foto: Acervo Pessoal / Arth3mis Artista visual

O POVO - Qual foi o primeiro momento em que você percebeu que o segmento artístico era o trabalho que queria fazer, qual foi a virada de chave?

Arth3mis - Comecei no teatro em 2018. Só que eu não gostava muito de atuar, eu achava meio difícil. Eu não gostava de colocar meu corpo em cena. Eu gostava de participar do processo de criação. Em 2019 eu decidi me inscrever no Percurso Básico da Escola Porto Iracema, em artes visuais. Foi lá que eu entendi que eu tinha outras possibilidades além do teatro. Então eu vi pintura, ilustração digital e várias outras técnicas.No mesmo ano eu prestei vestibular e entrei no segundo semestre em Artes Visuais no IFCE. Acredito que esse foi, de fato, meu direcionamento inicial.

O POVO - No meio dessas pesquisas sobre território, quais são as pessoas que te inspiram para sua produção artística?

Arth3mis - Eu tenho muita coisa que é sobre a minha mãe. Tenho vários trabalhos em fotografia que são inspirados nela. Eu tento ao máximo usar como referência pessoas do meu cotidiano. Claro que eu leio, estudo e pesquiso muita gente, mas esteticamente eu acabo trazendo muitas pessoas que estão no meu entorno. Esse afeto ao redor molda meu entendimento sobre territorialidade. Me leva para um campo de pertencimento que fica visível em meus trabalhos.

O POVO - Além de artista visual, você também é produtora cultural.Como é para você representar a territorialidade, especialmente na forma dos bairros de Curió e Santa Filomena? Quando isso iniciou?

Arth3mis - Em 2020 eu tinha um projeto com o Léo Silva, que é fotógrafo e cineasta lá do Jangurussu/Santa Filomena.O Léo começou a construir um acervo sobre Santa Filomena. Agora eu tô fazendo a produção executiva e a curadoria desse acervo. Ano que vem a gente vai inaugurar um museu lá no Santa Filomena, fruto dessa pesquisa. A gente decidiu montar esse projeto, tanto com as informações recolhidas com os moradores como com as imagens que ele já tinha produzido. Ano que vem vamos inaugurar o “AMUF”, Acervo Museu Uma Filomena com uma exposição e uma publicação falando sobre esse processo.

