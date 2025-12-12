O muralismo urbano de Ramon Sales

Foto: Acervo Pessoal / Ramon Sales Fortaleza - Ceará - 2020

Artista visual, calígrafo e pesquisador, Ramon Sales nasceu em Fortaleza e fez das ruas o campo de experimentação de sua obra. Desenhando desde criança, passou a intervir em espaços públicos a partir de 2013, levando letras e gestos caligráficos para muros e fachadas e aproximando arte, rua e cotidiano.



Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará, estudou História da Arte na Espanha e viveu dois anos em São Paulo, onde manteve ateliê e aprofundou a pesquisa em caligrafia, grafite e muralismo. Além da produção artística, Ramon atua como produtor cultural e arte-educador: organiza oficinas, cursos e programações que discutem a expressão artística urbana.

Foto: Acervo Pessoal / Ramon Sales Ramon Sales é artista plástico.



O POVO - Na sua perspectiva, como você avalia o cenário cultural de Fortaleza atualmente?

Ramon Sales - As políticas de fomento vêm aumentando, assim como o número de instituições e iniciativas, mas muito disso ainda se dá de forma lenta, atravessado por burocracias, descaso e atrasos. Apesar disso, a cena artística e cultural de Fortaleza segue se reinventando e tensionando o que entendemos por cultura e arte. O Xarpi está aí para nos lembrar disso.



O POVO - Como você concilia a produção cultural com a sua carreira artística? Onde fica a interseção entre essas duas dimensões da sua atuação?

Ramon- Como pintor e produtor de murais em larga escala, os processos de planejamento e produção artística sempre fizeram parte da minha prática. A interseção entre esses dois campos se dá na medida em que uma faceta me permite desenvolver a outra, ambas com o objetivo de transformar a forma como percebemos nossos corpos na cidade.



O POVO - De que forma Fortaleza, enquanto cidade, influencia a sua visão estética e as narrativas que você constrói nas sua obras?

Ramon- Fortaleza traz, no nome, a necessidade de todo artista autônomo precisa;e, nos muros, a vontade que temos de engolir o mundo. É matriz e matéria do meu trabalho, pela história que ela conta através das pessoas e dos espaços, muitos engolidos pela gentrificação, o que evoca a necessidade dessa força de resistência. Cidade de maresia que corrói, mas de um mar que cura.

