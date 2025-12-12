Terreiro fotográfico: a matriz de Flávia

Foto: Flavia Almeida Obra: ITA

Filha de Dona Francisca e seu Flávio, neta de Dona Estela, a mãe de santo da família. Flávia Almeida é fotógrafa, artista visual e produtora cultural nascida e criada no Grande Bom Jardim, em Fortaleza. Desde a adolescência, ela encontra na arte um lugar de enraizamento. A partir de 2014, mergulhou na fotografia em cursos livres e coletivos de juventude que ocupavam a cidade.



Integrante do Coletivo Zóio e do coletivo No Tempo, Flávia aprendeu a olhar a cidade a partir das margens, registrando atos, manifestações e cenas culturais dos bairros. Em 2018, canalizou essa experiência na produtora Princesinha de Favela, plataforma em que mulheres negras e periféricas passam a ocupar o centro imagético da beleza. Ali, ensaios, campanhas e ações formativas combinam estética, afeto e consciência política da negritude.



Graduada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Ceará, ela pesquisou como seu trabalho rompe com estereótipos sobre mulheres negras. Umbandista e neta de mãe de santo, leva para a fotografia símbolos, cores e rituais da religião de matriz africana. Entre terreiros, praças, ruas e instituições culturais, Flávia constrói um acervo de imagens que afirmam autoestima, espiritualidade e futuro para meninas e mulheres negras da periferia. Confira a seguir a entrevista na íntegra.

Foto: Flavia Almeida Obra: A espada de Ogum brilhou



O POVO - Qual foi o momento em que você passou a ver a fotografia como uma profissão?

Flavia Almeida - Foi em 2015. Começaram a pipocar os coletivos de juventude aqui em Fortaleza.Na época, o primeiro coletivo que entrei foi o coletivo Zóio, de comunicação periférica. Era uma união de jovens de várias partes da cidade que faziam essa travessia pra estudar artes e comunicação – tinha gente do Pirambu, Sabiaguaba, Bom Jardim, etc. A gente cobria atos, protestos, coisas do bairro e também movimentos artísticos, coletivos de comunicação, coletivos de reggae…Paralelo a isso eu ia fazendo bicos de fotografia. Foi aí que comecei a ganhar dinheiro com isso e a me reconhecer profissionalmente.

O POVO - Como é que essas pautas identitárias se expressam no seu trabalho artístico? Por onde começou?

Flavia- Essas pautas estão com a gente desde que a gente nasce. Na universidade, eu trouxe isso pro meu trabalho de conclusão: “Produtora Princesinha de Favela: rompendo com imagens de controle de mulheres negras e periféricas na mídia tradicional”. Depois disso, trouxe a produtora para o mercado. Estudei como mulheres negras e periféricas eram representadas nas novelas da Globo. Fotógrafo muito disso: autoestima, beleza e representação. Então, quando falo de pauta, é isso: raça, gênero, território, religião, tudo isso atravessa a vida e, consequentemente, atravessa a imagem que eu produzo.

O POVO - Como é que a tua religião, a umbanda, se envolve com sua produção? De que forma ela orienta a tua fotografia?

Flavia - Quando minha avô faleceu, em 2020, senti minhas pernas bambearem. Ela era a matriarca que segurava tudo. Depois da morte dela, comecei a entrar mesmo na umbanda. Entrar numa religião de matriz africana transforma completamente a forma como você vê o mundo. A umbanda é muito energética e muito imagética. Tudo tem sentido: cor, roupa, tecido, planta, objeto. Cada traço comunica. Quando eu fotografo um trabalho na umbanda eu produzo pensando nisso: o que cada símbolo representa. Como eu peço licença pra Exu? Como eu agradeço aos ancestrais? Isso tudo molda minha fotografia.