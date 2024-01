Sarto e Tales levam mais poesia para o Centro

Foto: FOTOS: JoÃo Filho Tavares Lançamento do Anexo ACL

Se existem momentos que um político guarda na memória por conta de ter vivido a alegria, a descontração e a aprendizagem cultural, espelhada em um só discurso, este momento o prefeito José Sarto teve na manhã da última quinta-feira, 11. Recepcionado pelo presidente da ACL, Tales de Sá Cavalcante, Sarto acompanhou o cerimonial saboroso dos poetas, ouvindo um discurso mais gostoso do que qualquer caviar proferido por Tales, servindo informações sobre a Padaria Espiritual e seus padeiros, anotações de velhos tempos e velhos sábios, registros da vida da cidade e a velha narração da apreensão de um violão usado pelos seresteiros, apreendido por um juiz convocado para tal missão. A defesa do violão feita pelo grande poeta Ronaldo Cunha Lima, uma obra prima da criatividade e da emoção de um boêmio, foi narrada, entre aplausos da plateia.

Prefeito Sarto, identificado também com as letras, com a alegria, com a boemia e mesmo com o violão, seu primeiro instrumento musical, companheiro de serenatas e cantorias, não escondia seu contentamento ao ocupar a mesa central do belo salão da ACL, casa e entidade criadas em 1894. E sua identidade com o momento foi tão intensa que ele, Sarto, garantiu: "aqui ganhei meu dia. Estou muito feliz, e vim para tomar um café, mas fui além, com almoço, merenda e jantar. Tales devolveu a declaração, ressaltando que Fortaleza vive um momento especial administrada por um prefeito capaz de entender a alma, o espírito, a história e os desejos da cidade.

Depois da sessão solene, prestigiada por muitas autoridades, acadêmicos da ACL e outras academias, integrantes do Instituto Histórico do Ceará, do Tribunal Regional do Trabalho, da Região e da Des. Germana Pinheiro, TRF 5ª Região, secretários municipais e muitos outros convidados, aconteceu a assinatura do lançamento da pedra fundamental do anexo da Academia Cearense de Letras, composto da réplica do Café Java, antigo local de encontro dos intelectuais da Padaria Espiritual e da reconstrução do espaço ajardinado do Palácio da Luz. Final feliz com a forte afirmação do prefeito que tudo estará pronto em cinco meses. Numa manhã ensolarada envolvendo sorrisos, abraços e promessas, além de versos e relembranças, não só o prefeito "ganhou o dia", mas todos chamados por Tales para este momento histórico, e ali podendo mais uma vez testemunhar o entusiasmo, inteligência e garra daquele presidente da ACL, mostrando como vale a pena cultivar sonhos e emoções e celebrar a concretização de projetos em benefício da cidade que amamos.

SIMBOLIZANDO a beleza e leveza da cor, o Grupo das Azuis se encontrou no restaurante Marcel para festejar a chegada de 2024. Contação de estórias, lembranças e planos para o novo ano desfilaram entre o saboroso cardápio do lugar.



ANIVERSÁRIO de Cristiane Leitão ganhou comemoração no Restaurante Marcel, reunindo só a família em listagem comandada pelo amado Evandro.

MANOEL Holanda ganhará um domingo especial. Próximo dia 21 Mana e os filhos preparam surpresas para marcar sua troca de idade. Velhos amigos, de muitas comemoraçôes chegarão para o abraço. Jacaúna Aguiar inventor maior dos belos cenários garantirá a nova decoração dos salôes da mansão das Dunas, ninho amoroso da família Holanda.

PRÓXIMO dia 17, quarta-feira, Léia Souto ganha nova idade e o carinho maior da vovó Lêda Maria. Léia veio de Brasília, onde mora, para reunir grupinho amigo, em clima festivo de benquerença para receber e cantar os parabéns.

SABENDO ELEGER o amor como bússola para viver bem, Ednardo de Assis cercou-se da amada Daisy (foto) e dos filhos Renata, Rafael e Rochelle na comemoração de seu aniversário.

PRÓXIMA quarta-feira, as amigas vão comemorar o aniversário de Maria Vanda Sá, com um almoço no restaurante do Ideal Clube.

HOSPITAL Monte Klinikum tem novo dono.

ARTUR Bruno, que há 46 anos dedica-se ao magistério como professor de Geografia e História, e também político, uma prática de trabalho marcada pela seriedade e competência, vem aí com mais um grande curso: "A História do Mundo Oriental". É uma promoção Viva FB Uni com a coordenação da talentosa Tânia Sancho. Mais informações: (85) 99433-4330 ou 3486-9145.

PAULA Dantas, diretora da Inova Varejo RH, agora lidera a Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico (CEMJU) na OAB-CE. Seu objetivo é fornecer ao meio jurídico o conhecimento prático essencial para que os advogados possam conduzir seus negócios de maneira eficaz. Atenta às transformações do mercado, Paula busca identificar estratégias por meio de treinamentos e perfis profissionais adequados para impulsionar o crescimento na carreira. Como especialista, ela se compromete a guiar os profissionais jurídicos diante de dúvidas, incertezas e tomadas de decisões, desempenhando um papel fundamental nesse processo.