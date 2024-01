Antes só Europa, agora as frutas do Ceará estão nas mesas americanas

Foto: João Filho Tavares Carlo Porro na companhia de Eugênio Pontes e Assis Machado

A prosperidade tem cheiro de frutas do Ceará. Sim, somente a empresa Agrícola Famosa, há 35 anos chegando ao Ceará, com sua fazenda sede localizada em Icapuí, está hoje abastecendo a Europa e agora entra potente para ocupar a liderança no mercado norte-americano. Entrevistado pela colunista, Carlo Porro, um italiano apaixonado pelo Nordeste, sócio-fundador e CEO da empresa, destaca a ocupação para plantio de melão e melancia de uma área com mais de 30 mil hectares, tornando-se a maior produtora das frutas no Brasil e uma das maiores do mundo. Sempre modernizando-se e buscando conquistar o mundo, a Agrícola Famosa montou sua frota de navios para exportar frutas para a Europa e agora Estados Unidos.

Carlo Porro lembra que ano a ano vem ganhando o mercado e seu objetivo é continuar crescendo no Nordeste (está também no Rio Grande do Norte) e consolidar o mercado brasileiro de frutas. Lembra que a empresa tem sua própria unidade na Inglaterra, acabou de se associar ao maior grupo de fruticultura europeu, além de se fortalecer no agronegócio brasileiro e oferecer 7 mil empregos diretos no semiárido nordestino. "Sempre digo, afirma o entrevistado, que aqui no nordeste temos uma região abençoada, a gente tem sol, terra, água, gente do bem e tem porto. Prova, realmente, de uma grande benção".

SÃO 35 ANOS

Caderno Vida e Arte, do O POVO completa hoje 35 anos de existência. Reunimos grupo especial para opinar sobre a importância da cultura e da arte no noticiário de um caderno de jornal tão completo como é o nosso, comemorado e editado pelo talento de Marcos Sampaio e Renato Abê.

Divulgar a cultura, ou seja, as diversas expressões artísticas, modo de vida e conjunto de saberes é parte do papel social dos meios de comunicação. É exercer um papel crucial no desenvolvimento econômico, aproximando as pessoas e contribuindo para que não se perca a memória e a singularidade. Essa tarefa o Vida & Arte vem desenvolvendo incansavelmente. Que esta estratégia de fazer e pertencer seja perene!

Erotildes Honório,

médica e atriz

Divulgar a cultura é revelar o que somos, o que fazemos e o legado que construímos para as próximas gerações. É interligarmos passado, presente e futuro. É, sobretudo, enriquecer nossas vidas. É navegar apreciando o balanço das ondas e o azul do mar.

Artur Bruno,

professor e político

Tão importante quanto produzir cultura é compreendê-la como algo de origem popular. Muitos confundem cultura com erudição. O poeta cearense Gerardo Mello Mourão - a quem Carlos Drummond de Andrade devotava homenagens - é um exemplo de percepção disso. Ele transitava com a mesma facilidade tanto nos ambientes eruditos da intelectualidade quanto nas calçadas da gente simples de Ipueiras, captando suas histórias recheadas de sabedoria. Ouvir a centenária Nona Sinfonia de Beethoven pode ser tão emocionante quanto escutar um cantador do sertão em sua rabeca a soltar improvisos. Por isso a divulgação da cultura é essencial, desde os eventos na Academia Cearense de Letras, ao pré-carnaval fortalezense com a folia dos brincantes.

Mantovani Colares,

juiz e professor de Direito

Divulgar a cultura é criar e ampliar uma rede de vida. A cultura é para o indivíduo o que a teia é para a aranha. Ela nutre, agrega, fortalece os vínculos de afeto e nos faz pertencer a um grupo, a uma nação cidadã. Aqui acompanhamos os 35 anos de um grande Caderno.

Adalberto Barreto,

psiquiatra

Divulgar a cultura é participar efetivamente de uma transformação individual e coletiva. É ampliar na sociedade aquilo que somente a arte, a educação e o direito ao conhecimento, à comunicação e à expressão da sensibilidade promovem. Vida e Arte mantem essa missão.

Tales de Sá Cavalcante,

educador e presidente da ACL

Divulgar a cultura é desempenhar um papel vital na preservação da identidade da nossa sociedade e na manutenção das nossas raízes. Essa essência, manifestada por meio da arte, da música, da literatura, assim como de outras áreas, define quem somos, nos conecta com o passado e com o presente, moldando espaços mais harmoniosos. A difusão da cultura garante um universo social mais inclusivo e de convivência pacífica. Parabéns ao Vida e Arte mantendo esse papel.

Cristiane Sales Leitão,

primeira-dama da Alece

Cultura é nossa maior riqueza, é essencial para a sociedade. Portanto, temos o dever de divulgá-la, pois não vivemos sem arte, música, teatro, dança, tradições e costumes que formam a cultura de um povo. Tudo isso é passado de geração em geração.

Marilena Campos,

presidente da Sociedade Amigas do Livro (SAL)

É um ato de conexão entre passado e presente, construindo pontes que fortalecem a compreensão mútua. Além disso, a divulgação cultural amplifica vozes diversas, estimula o diálogo e fomenta o respeito à pluralidade. Nesse contexto, o Caderno Vida e Arte do Jornal O POVO se dedica a celebrar e preservar as riquezas culturais.

Inara de Almeida,

promoter

Divulgar cultura é conscientizar-se de que a cultura representa um inter-relacionamento pessoal, humano e social. É repassar aos demais a certeza de que as três artes estáticas (arquitetura, pintura e escultura), bem como as três artes dinâmicas (música, literatura e teatro) integram a nossa vida essencial. A sétima arte, o cinema, tem divulgado com eficiência a atividade cultural dos grupos humanos mais variados. Viva o Vida e Arte!

Régis Frota,

professor e cineasta

Divulgar cultura é a prova maior da coragem, da resistência e do amor ao que se faz. A cultura é alma e história de um povo. Fazendo-a, divulgando-a, penso no poeta Fernando Pessoa que disse: "Sinto-me nascido a cada instante". E nós completamos: nasci e continuo nascendo a cada instante mantendo a coragem e o amor para o exercício das artes. Sou da cultura. Sou povo. Sou nordestina. Sou Vida e Arte.

Fernanda Quinderé,

atriz e poeta

TUDO AZUL

Mana Holanda com os filhos Daniele, Cid e Alexandre prepararam um domingo cheio de novidades para comemorar a chegada do 8.4 de idade do amado Manoelzinho. A primeira alegria para o aniversariante foi a presença maciça dos amigos de velhos e bons tempos, muitos acompanhados da mulher amada. No quesito musical, a programação começou com os clássicos, depois boleros, até chegar no repertório de romantismo da MPB. E para interpretar tudo isso, a escolha recaiu sobre Itauana Ciribelli e Leandro Cavalcante, o casal de sopranos talentosos e bonitos.

Hora de apagar as velinhas, coube a Pio Rodrigues falar em nome dos presentes e o filho Cid interpretar "Emoções". Maninha em um verdinho longuette, se harmonizava com a bela decoração do perfeito e fiel amigo Jacaúna Aguiar, garantindo mais beleza aos salões e varandas da mansão. Cardápio fartíssimo, teve a assinatura de Rafael Sudatti, com os pratos e apoios da esposa Emília Patrício, atenta aos detalhes. Na pauta da perfeição, Mana garantiu mais uma programação festiva inesquecível para o companheiro. Ambos, com 58 anos de amor, são identificados pelo entusiasmo que emprestam aos momentos e aos amigos.

AGENDA

Janete Vaz , co-fundadora e vice-presidente do Conselho do Grupo Sabin é a convidada do almoço-debate do Lide Ceará, no Gran Marquise Hotel. Falará sobre o tema que domina, "Governança Corporativa".

Cláudia Rebouças participará do Jazz Night, no restaurante Pipo, dia 26, sexta-feira, às 20 horas. Ao seu lado, garantindo toda a beleza da noite, a dupla maior Itauana Ciribelli e Leandro Cavalcante. Imperdível!

Tales de Sá Cavalcante ganha nova idade, sexta-feira, 26. Permanecerá na cidade, ainda feliz com a concretização

do sonho de ter uma unidade do ITA

em Fortaleza.