Dom Gregório quer mais combate aos sofrimentos

Foto: arquivo pessoal Último domingo o arcebispo celebrou na Paróquia da Paz, bem recebido pelo Pe. Oliveira, vigário, contou historinha na homilia e acolheu as religiosas e fiéis.

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, tanto em seus diálogos com os religiosos, como na demonstração de suas andanças entre as paróquias, já demonstra a harmonia com a orientação do papa Francisco pedindo para que o clero volte a colocar a Palavra de Deus no centro da pastoral e da vida da Igreja. “Assim seremos libertos tanto de qualquer pelagianismo rígido, como da ilusão de uma espiritualidade que nos coloca em órbita sem cuidar dos sofrimentos dos pobres”.

O arcebispado de Fortaleza tem o Centro de Defesa voltado para os projetos sociais e dom Gregório Paixão, à medida que conhece o regimento e seus objetivos, mostra-se muito preocupado com a ação da entidade com os indígenas, os pobres da seca e as comunidades que enfrentam a falta d’água e de alimentos. Em cada paróquia visitada, o arcebispo pede que sejam apresentadas para ele o quadro dos problemas sociais. Esta semana, de posse dos nomes apresentados, escolherá os nove vigários episcopais.

O PRÊMIO RIOMAR MULHER oferece a nós, jornalista apaixonada, a alegria e a emoção de ser premiada na categoria Comunicação. Quando recebemos a informação confirmamos quão minhas lágrimas se revelam abundantes e o encanto de uma láurea como esta pincela a cor da felicidade para uma mulher que fez e faz da vida um festival de amor e trabalho, não importando as dificuldades ou dores entalhadas no grande painel dos anos. Sem segredos, estou mais feliz, orgulhosa e também mais responsável pela minha missão profissional. 13 de março é a entrega, a festa do prêmio. Lá poderei dar meu abraço afetuoso ao casal Auxiliadora e João Carlos Paes Mendonça (foto) sempre testemunhando ali no centro de negócios do Ceará a Lêda Maria cobrindo eventos e conquistas.

EM FORTALEZA, DEPOIS do réveillon de três dias, mais uma vez, o carnaval fora de época garantiu bons resultados para a economia criativa – cultural, moda, música, artesanato, alimentação, beleza e turismo. A folia também impulsiona a formação de grupos, gerando algo precioso: a comunicação e o entrosamento de gerações.

ÚLTIMO SÁBADO, A ADVANCE voltou a reunir seus clientes e amigos na sétima edição do Bloco Tamo Junto. Divulgando que o carnaval é um mundo mágico de criatividade, irreverência e arte, Evandro Colares uniu tudo isso com a obra do artista cearense Aldemir Martins, que foi homenageado. Quase mil convidados ocuparam o entorno da agência e também espaços urbanos da cidade, levando a alegria para as ruas. “Ao longo de mais de duas décadas de história, a Advance nos leva também a fazer conexões. Agora entramos na folia, é hora de comemorar todos juntos”, ressaltou Evandro Colares, ao som da animação da Banda Brasilis.

Edson Santana optou por tirar umas férias com a família, Clarissa, Eduarda e Clara Santana, durante o mês de janeiro. O roteiro escolhido foi Paris, Bélgica, Londres e Suíça. Na ocasião, aproveitou para comemorar o aniversário da filha Clara.

Sempre meiga e linda, Léia Souto Parente, depois de comemorar seus 15 anos em Brasília, onde mora, veio festejar também aqui em Fortaleza. Em noite de brilhos e animação, ela reuniu a família e seus amigos do Colégio Master e Farias Brito. Alegria, alegria.

PORQUE OS AMIGOS souberam celebrar com animação e benquerença ao aniversariante, a comemoração da chegada dos 8.4 aninhos de Manoel Holanda ainda rende boas recordações de uma festa mais que perfeita, organizada por Mana Holanda e os filhos.

Para o amado Jório da Escóssia, Graça preparou uma comemoração de aniversário, reunindo só a família. O carinho de todos ao aniversariante acompanhou a beleza da linguagem festiva.

PARA GABRIELA CASTRO foi o programa do Grupo Nascemos para Ser Feliz, reunido no endereço de Terezinha Rolim, último domingo, 28. Ela trocava de idade e ali chegou acompanhada de um tecladista e cantor afinadíssimo, com um excelente repertório musical, garantindo, inclusive, o primeiro grito de carnaval da turma (foto).

Arinete Marinho Timbó estava mais feliz, noite de sábado, no La Maison. Ali ela cercava-se da filha Ticiana e da neta Isabella, concludente do curso de Medicina, da UniChristus, participando do Baile de Formatura. Três gerações unidas pelo amor. Isabella é filha de Ticiana e Alexandre Queiroz.

MARIA VANDA SÁ foi cercada de amigos no almoço comemorativo de sua nova idade, acontecido no Ideal Clube.