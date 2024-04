É cearense o 1º médico brasileiro formado em Harvard

Foto: arquivo pessoal

É um tesouro o que Eduardo Henrique Barbosa de Vasconcelos entrega não só à sociedade médica mas aos demais leitores, principalmente os cearenses. Seu livro sobre o primeiro médico brasileiro formado em Harvard, lançado em Fortaleza, na Faculdade de Medicina da UFC, deu um sentido ao passado, criando uma sensação de realidade e de completude, entre narrações recheadas de estudos, ações e experiências benéficas à ciência e à pesquisa.

O Nordeste brasileiro conhecido intensamente na historiografia e na opinião pública, associado à seca, à pobreza, aos coronéis, é mostrado graças a um estudo e uma pesquisa do escritor, a presença de um cearense, de Icó, Joaquim Antônio Alves Ribeiro fazendo a história da ciência e da medicina e compondo a relação dos cientistas mundiais, destaca Eduardo, acrescentando: "O nosso livro não pretende ser um estudo biográfico com ênfase no binômio vida e obra". Ele descobre o primeiro brasileiro, o cearense nato a ser formado em Medicina na Universidade de Harvard University (1853). E o mais importante é esse cearense, que, ao voltar ao Ceará, cria o primeiro Museu de História Natural do Ceará, onde hoje se prova nacional e internacionalmente, ter sido nesses museus onde se fazia ciência no século XIX.

Para o médico João Macêdo, diretor da Faculdade de Medicina, o livro lançado "vem nos informar quem foi o médico, nascido no Icó, apresentando as possíveis razões para ter ido estudar nos Estados Unidos, permitindo-nos, inclusive, refletir sobre o porquê de ter sido um ilustre desconhecido na historiografia da medicina cearense, a despeito de seu pioneirismo elucidando importantes aspectos dos contextos social, político e sanitário que plasmaram os primórdios das práticas de saúde no Ceará. Vale a pena conferir", lembra João Macedo.

Dr. Cabeto foi deixar a filha para fazer o vestibular lá na Uece e, observador que é, fez um vídeo mostrando um de seus projetos quando secretário de Saúde do Estado no governo de Camilo Santana, em 2019. Lembrou bem que o novo hospital, quase em fase de conclusão, foi concebido dentro da plataforma de modernização da Saúde, incluindo cinco Cearás, onde os hospitais regionais passariam a integrar uma Rede de Hospitais de Ensino para receber os estudantes residentes, os cursos de pós-graduação, fazendo assim um desenvolvimento por igual nas cinco regiões. Projeto sonhado, bem elaborado, mas com a mudança de governo, tudo muda, e vemos agora que ficará, do projeto, o Hospital da Uece, oferecendo 500 leitos. A unidade merece receber uma boa denominação, firmando o nome de alguém que fez muito pela Saúde do Ceará.

ENTRE ORAÇÕES E FLORES

DOM GREGÓRIO PAIXÃO presidiu a Missa de Despedida das relíquias de Santa Teresinha, ontem, cedinho da manhã, 7 horas, no Carmelo, completando sua participação neste evento de multidão, marcando sua chegada, de arcebispo, ao nosso Ceará. A passagem das relíquias entre muitos centros religiosos, como Comunidade Shalom, Igreja de Cristo Rei, Instituto Hesed, Face de Cristo, Paróquia de Chorozinho, Catedral Metropolitana e muitos outros, atraiu milhares de fiéis a cada uma das visitas, a maioria deles levando rosas (símbolo da santinha) e imagens para serem bentas.

Cantos, orações e missas fizeram a programação, provocando muita emoção e mostrando a profundidade da devoção a esta jovem que, aos 15 anos, entrou para o convento colocando seus talentos ao serviço de Deus, da sua comunidade e da igreja. Quando da presença das relíquias na Noite da Misericórdia, na igreja de Cristo Rei, o ritual de música interpretado por Paulo José Benevides e Vivian e a reflexão de padre Eugênio por meio de textos de Santa Teresinha garantiram acolhida e amor. "Te pedimos, Santa Teresinha, que continue a lançar do Céu a tua chuva de rosas de bênção e de amor, e infunde no coração dos jovens a esperança", afirmou o jesuíta.

Foi no último domingo, 28, em São Paulo o lançamento da revista "Mulheres que Brilham - Brasil", também chegando a Dubai e Paris. Na ocasião, uma homenagem foi feita à médica Eduarda Diógenes (foto), já acumulando pela quinta vez esta láurea. Falando para os presentes a homenageada afirmou: "Agradeço a todos os que contribuíram para o sucesso deste evento memorável e me concederam a honra de receber esta grande homenagem, que ficará marcada para sempre na minha carreira e no meu coração".

MAPEANDO O BELO

HOJE, das 16h30 às 20 horas, acontece encontro de amigos e intelectuais para apreciar a exposição "Mar Iate", marcando a inauguração do espaço "RoofTop". A mostra de Isaac Furtado, médico e artista plástico, ficará em cartaz até o dia 2 de junho. Por causa do feriado, o clube presidido por Pompeu Vasconcelos fez programação divertida para as crianças e no restaurante a opção é a tradicional feijoada da Casa.

MARAPONGA Mart Moda manteve seu espaço na feira Ceará Está na Moda, realizada no Centro de Eventos. Cid Holanda e Marciane, Eugênio e Daniele Holanda convidaram os participantes a conhecer o grande centro de confecções localizado no bairro da Maraponga, onde moda e bons negócios caminham juntos durante todo o ano. Também, os filhos queridos de Mana e Manoel Holanda convidaram para os eventos que acontecem no local, mostrando o potencial do Estado e o sucesso de todos os expositores, ali reunidos.

CONSAGRANDO...

...o amor que sabe reverenciar a alegria para alimentar uma nova vida mais florida, Filipe e Sueleny ganharão de Deus e de seus pais Luciana Alcântara Dummar e André Avelino de Azevedo e de Marta Helena Caetano Barros e Cirilo Jerosalem Caetano Barros as bênçãos para seu casamento próximo dia 4 de maio. A cerimônia religiosa será na Igreja de Cristo Rei, celebrada pelo padre Sales. Depois, os noivos recepcionarão familiares e convidados em requintado buffet na Capital, entre o brilho das estrelas e as pérolas de seus sorrisos.