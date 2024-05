Mãe é colo de Deus nessa Terra

Foto: arquivo pessoal Rachel com Luck e Léia

Mães pensantes

e felizes

Nós, mulheres, podemos receber homenagens todos os dias do ano, mas, de repente, se ganhamos um Dia das Mães, no calendário da mídia e da promoção comercial, que ele sirva também como um dia para reflexão e alegrias. Este ano, ao planejá-lo neste espaço de jornal, pensei em avaliar o apego, a paixão às pessoas, aos objetos. Naturalmente, somos chamadas a "curtir" esses dois como algo natural. O apego à matéria e/ou o apego de uma pessoa. E vamos caminhando e/ou espelhando isso para os nossos filhos, sem percebermos que tudo isso é passageiro, é transitório. Natural é amar os seres e as coisas pelo que elas são. Não somos feitos para "possuir" e, sim, estar em harmonia com nossas verdadeiras riquezas, nossos amores mais ternos, nossos pensamentos mais elevados e puros, nossas venerações mais religiosas. O apego não tem o azul da beleza do bem viver. Pense nisso. Feliz Maio das Mães!

"Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, eu não vo-la dou como o mundo a dá".

(Jo 14,27)