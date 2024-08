Depois de Paris tudo vai ser diferente?

Tudo vai ser diferente. Depois de acompanhar por 17 dias as Olimpiadas de Paris e ver o Brasil voltar trazendo 20 medalhas, segunda melhor marca da história, mantemos total entusiasmo pelos jovens brasileiros participantes, 126 homens e 163 mulheres competindo, muitos sem receberam o estímulo e o alimento suficientes para nos representar naquela competição mundial. O time Brasil ganhou uma vitória histórica e inesquecível, das 20 medalhas conquistadas, 12 foram por mulheres, incluindo, os 3 ouros com Rebeca Andrade, na ginástica artística; Beatriz Souza, no judô e a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. É a mulher dedicada, fortalecida e decidida.

Elas e eles, todos puderam acompanhar a beleza e o romantismo de Paris mantidos não só nas programações de abertura e encerramento, mas pela cidade, berço da liberdade, igualdade e fraternidade". Noite de domingo, as luzes e as vozes, se somaram as emoções dos atletas, e do mundo assistindo o encerramento deslumbrante, acrescido com a voz de Yseult, cantora francesa cantando My Way., uma canção francesa, foi gravada por Paul Hamka e só depois consagrada na gravação de Franck Sinatra, tornando aquele espetáculo do adeus completo, acompanhando toda a sonoridade do amor e da delicadeza..

Harmonia, alegria, jovens estrelas humanas brilhantes e não brilhantes, chegaram a França. Depois, cirandas de jovens entre lágrimas, abraços estavam juntos dominando aquele sonho coletivo. Agora tudo terminou oficialmente, mas nada será como antes porque em cada canto, em cada disputa e desafios firmou-se a marca de um guerreiro pronto, desejamos, para novas batalhas e conquistas colaborando para o raiar de um país melhor, marcando pontos em torno de vitórias pessoais e coletivas. Em torno de sonhos. E o que o país reserva para eles? Que incentivo? Que apoio será dado as famílias dos atletas brasileiros? Aos seus estabelecimentos de ensino?

Entre nós um desejo: que o ministro da Educação Camilo Santana, os secretários de Educação dos estados e municípios, diretores e professores de escolas garantam o prosseguimento da festa do esporte, que sempre será uma festa também do processo de aprendizagem, capaz de mover, motivar, educar, preparando a juventude para crescer em torno do bem, da saúde, do companheirismo, da inteligência e da solidariedade para alcançar o pódio da vida, entre as cores da cidadania, da paz e da felicidade clareando o mundo.