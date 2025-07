Adolescentes e pais: como ter um encontro melhor nas férias

Entre os pais, as férias representam um período de dificuldades, por conta da falta de disponibilidade para os encontros — os pais continuam trabalhando e os filhos ficam fora da escola. A harmonia precisa existir, e o professor, psicólogo e escritor Marco Aurélio Patrício Ribeiro descreve bem essa situação. É fundamental, afirma ele, que entendamos que o período de férias pode ser um momento de grande aprendizagem de vida para nossos adolescentes. "Gosto sempre de dizer, quando me questionam sobre o que fazer com os adolescentes nas férias, que devemos lembrar que o ser humano é um ser que se constrói através de vínculos sociais, ou seja, laços sociais", afirma.

"Então, a melhor contribuição que podemos dar aos nossos adolescentes durante o período de férias", prossegue Marco Aurélio, "é promover com eles situações de relacionamento social." Uma boa convivência familiar, estar em casa com os filhos, passear com eles, viajar, levá-los para assistir a um bom filme, visitar uma exposição, assistir a um show ou ir ao shopping promovem essa convivência. Ele acrescenta que também seria interessante lançar alguns desafios para esse período. Por exemplo: ler um bom livro, iniciar uma atividade física, andar de bicicleta juntos pela cidade, ou diminuir o tempo que eles passam nas redes sociais. "É importante propor desafios. Os filhos vão compreender que podem ter grandes ganhos como pessoas, como adolescentes, ao fortalecerem seus vínculos sociais e diminuírem, por exemplo, os vínculos virtuais", finaliza o psicólogo.