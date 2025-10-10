Festa de noivado especial

Foto: João Filho Tavares Gentil Barreira e Patrícia Veloso

A alegria que bem caracteriza o perfil de Gabriella Ventura e Leonardo Couto (Leo) dominou também a festa de noivado do casal, reunindo as duas famílias e o grupinho de amigos. O acontecimento foi no endereço do tio da noiva, Julinho Ventura, mantendo a paisagem linda dos mares do Mucuripe.

Naquela noite de romantismo, por conta da presença de Julinho Ventura, empresário e ex-senador, também lá estavam João Campos, prefeito do Recife; Camilo Santana e Onélia; Cid Gomes e Maria Célia; Evandro Leitão e Christiane.

Da família, o destaque carinhoso foi das mães dos noivos, Marta Peixe e Isabela Ventura, identificadas pela simpatia, delicadeza e arte de bem receber os amigos.

Para uma manhã de sábado, nada mais belo que as criações fotográficas reveladoras de cultura, linguagem e beleza. Patrícia e Gentil Barreira abrem sua galeria Imagem Brasil para que os interessados possam conferir a exposição Universo Particular.

Ali, na Rua Rocha Lima, 1707, de terça a sábado, as portas estão abertas das 9 horas ao meio-dia e 30, para se apreciar a história fotográfica dos mais belos lugares do Ceará — imagens de cenários rurais e praianos, além de tipos marcantes como o pescador, os agricultores e outros.

Uma das peças mais atraentes é um painel belíssimo do ateliê de Aldemir Martins.

Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, tem amanhã um domingo diferente. Vai fazer sua homenagem às crianças celebrando uma missa às 9h30 na Igreja do Ressuscitado, no espaço onde funciona a Diaconia da Shalom, em Aquiraz. Os pequeninos, seus pais e amiguinhos, naquele bonito cenário, acompanharão todo o ritual, além das historinhas bem contadas pelo religioso.

Os Rotary Clubs de Fortaleza intensificam a campanha "Sorriso Largo de Criança", com o objetivo de arrecadar brinquedos novos ou usados, em bom estado, para presentear os pequeninos em situação de vulnerabilidade social neste mês de outubro. A iniciativa vai até o dia 22 e pretende proporcionar um Dia das Crianças mais alegre e especial. Os pontos de coleta estão localizados no Shopping Iguatemi, ao lado do supermercado Guará, e no Clube Náutico.

As doações serão entregues no dia 25 de outubro, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza, com muita animação, recreação e a presença de rotarianos.

Muitos são os benefícios. Depois da execução da lei que proíbe o uso de celular dentro das escolas pelos alunos, sancionada em janeiro deste ano, pesquisa realizada pela Frente Parlamentar Mista da Educação, em parceria com a Equidade.Info, revelou que 83% dos estudantes brasileiros do Ensino Fundamental afirmaram estar mais atentos. Também no Ensino Médio, 70% disseram perceber mudanças para melhor sem o uso do celular. A pesquisa mostra ainda que 77% dos gestores e 65% dos professores relataram diminuição do bullying virtual dentro das escolas. O estudo ouviu 2.840 alunos, 348 professores e 201 gestores em escolas públicas e privadas.

Gabriela Picanço é destaque na edição da CasaCor Ceará 2025 sabendo mostrar e contar sua trajetória de cinco anos de profissão, estando à frente do Escritório de Arquitetura e Interiores que leva seu nome. Este ano também ela assina o belo projeto da Casa Vida&Arte, do O POVO.

Definindo a arquitetura como sua segunda paixão, pois a primeira foi a dança em tempo integral dos 3 aos 21 anos, Gabriela afirma que a arquitetura é transformar um espaço em lugar. O lugar é quando seu cérebro reconhece um espaço e se apropria dele de alguma maneira. Cada projeto é uma oportunidade de harmonizar a funcionalidade com a estética, esclarece.



