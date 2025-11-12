Setor da construção ansioso: amanhã tem premiação pesada

Foto: JoaoFilho Tavares Nazareno Albuquerque e Clóvis Holanda

Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, "este prêmio é mais do que um reconhecimento, é uma celebração de um setor que transforma o Estado". Prossegue: "O Prêmio da Construção traduz o compromisso do nosso setor com a inovação, a sustentabilidade e o crescimento do Ceará", destaca.

Na tradicional cerimônia, o Sinduscon Ceará anunciará os homenageados: Desenvolvimento Setorial — Ricardo Bezerra; Resgate Histórico — Demerval Diniz; Tecnologia e Qualidade — Hilda Pamplona.

O evento reconhecerá ainda os vencedores das categorias Responsabilidade Social, Operário do Ano, Projeto Arquitetônico e Construtora do Ano, todos ansiosos pela indicação, revelada somente durante a cerimônia — mantendo o suspense, a ansiedade e a expectativa.

As finalistas da categoria "Construtora do Ano" são: CCR Engenharia, Duarte Engenharia, Tenda Negócios Imobiliários e Victa Participações.

Comemoração especial

abrir (Foto: João Filho Tavares)Vilma Freire, Chagas Vieira, Igor Queiroz, Leda Maria e Rosangela Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)Harley Carvalho, Marconi, Ricardo Cavalcante e Rholden Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Domingos Filho, Franzé Gomes e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Família feliz (Foto: João Filho Tavares )Leo Couto, Ricardo Cavalcante, Evandro Leitão, Julio Ventura e Amarilio Cavalcante (Foto: João Filho Tavares)Os dois aniversariantes apagando velinhas

Os aniversários do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e do diretor financeiro, Edgar Gadelha, tarde de sexta-feira última, 7 de novembro, seguiu direitinho a mensagem do convite: "A vida é feita de encontros, conquistas e pessoas que inspiram".

No cenário do almoço festivo estavam as famílias e os amigos expressando afetos e alegrias. Nos discursos, principalmente de Ricardo, relatos de conquistas e sonhos. Aos dois homenageados, o brilho dos aplausos e o aperto dos abraços, entre o carinho das palavras. Felicidades.

Segunda edição da Revista Pause

abrir (Foto: João Filho Tavares)Clovis Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Elcio Nagana e Mirina Kina (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda Ponte, Eduardo Gomes de Matos e Eduardo Handan (Foto: JoaoFilhoTavares) Laura, Anenise, Clovis e Valentina Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Seligman e Agustin Herrero (Foto: JoaoFilho Tavares)Clóvis Holanda, pai e filho

A noite de 6 de novembro foi mais luminosa. O Grupo de Comunicação O POVO lançou a segunda edição da Revista Pause por Clóvis Holanda, reunindo convidados e parceiros na Casa Vida&Arte, espaço do grupo na CasaCor Ceará 2025.

Com 300 páginas, a publicação reflete fatos e informações sobre o mundo contemporâneo e o empenho do editor por mais um trabalho valioso. Aliás, Clóvis em azul revelava seu entusiasmo e sua elegância, ao lado das mulheres amadas: Anelise, esposa, e as filhas Valentina e Laura.

Evento imperdível

O Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem, hoje, quarta, dia 12, o lançamento do mais recente livro do jurista e professor de Direito Penitenciário e Constitucional, Wálter Fanganiello Maierovitch, "O mercado da morte - Conexões e realidade".

Às 16h, o autor participa de um debate exclusivo com um grupo selecionado de 30 convidados do O POVO, no Espaço O POVO.

Às 19h, o lançamento será aberto ao público na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO e da FDR na CasaCor Ceará 2025, reunindo juristas, jornalistas, autoridades locais e demais interessados em refletir sobre os temas abordados na obra, inclusive a violência e sua relação com o Estado.



