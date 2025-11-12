A jornalista, poeta e escritora Lêda Maria escreve sobre política, cultura e sociedade. É autora de duas edições do livro ''Memória Gastronômica das Famílias Cearenses'' e participante de várias antologias nacionais e internacionais, como ''A Literatura das Mulheres da Floresta'' e ''Assim Escrevem as Brasileiras''.
Setor da construção ansioso: amanhã tem premiação pesada
Hoje, Fortaleza despertou com a notícia da partida de Roberto Proença de Macedo, um empresário de berço, filho de Maria e José Macedo. Desde jovem, despertou para os negócios do pai e seguiu cursar Engenharia Mecânica. Empreendedor visionário, mantinha como marca a inovação e o compromisso com o desenvolvimento industrial e social do Ceará.
Foi presidente da FIEC em dois mandatos — 2006 e 2014 —, sendo protagonista de uma gestão voltada à ampliação e ao fortalecimento da representatividade industrial. Um líder que marcou a história da indústria cearense.
Para o presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, "este prêmio é mais do que um reconhecimento, é uma celebração de um setor que transforma o Estado". Prossegue: "O Prêmio da Construção traduz o compromisso do nosso setor com a inovação, a sustentabilidade e o crescimento do Ceará", destaca.
Na tradicional cerimônia, o Sinduscon Ceará anunciará os homenageados: Desenvolvimento Setorial — Ricardo Bezerra; Resgate Histórico — Demerval Diniz; Tecnologia e Qualidade — Hilda Pamplona.
O evento reconhecerá ainda os vencedores das categorias Responsabilidade Social, Operário do Ano, Projeto Arquitetônico e Construtora do Ano, todos ansiosos pela indicação, revelada somente durante a cerimônia — mantendo o suspense, a ansiedade e a expectativa.
As finalistas da categoria "Construtora do Ano" são: CCR Engenharia, Duarte Engenharia, Tenda Negócios Imobiliários e Victa Participações.
(Foto: João Filho Tavares)Vilma Freire, Chagas Vieira, Igor Queiroz, Leda Maria e Rosangela Cavalcante
(Foto: JoaoFilho Tavares)Harley Carvalho, Marconi,
Ricardo Cavalcante e Rholden Queiroz
(Foto: JoaoFilho Tavares)Domingos Filho, Franzé Gomes e Edgar Gadelha
(Foto: JoaoFilho Tavares)Família feliz
(Foto: João Filho Tavares )Leo Couto, Ricardo Cavalcante, Evandro Leitão, Julio Ventura e Amarilio Cavalcante
(Foto: João Filho Tavares)Os dois aniversariantes
apagando velinhas
Os aniversários do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e do diretor financeiro, Edgar Gadelha, tarde de sexta-feira última, 7 de novembro, seguiu direitinho a mensagem do convite: "A vida é feita de encontros, conquistas e pessoas que inspiram".
No cenário do almoço festivo estavam as famílias e os amigos expressando afetos e alegrias. Nos discursos, principalmente de Ricardo, relatos de conquistas e sonhos. Aos dois homenageados, o brilho dos aplausos e o aperto dos abraços, entre o carinho das palavras. Felicidades.
(Foto: JoaoFilho Tavares)Elcio Nagana e Mirina Kina
(Foto: JoaoFilho Tavares)Fernanda Ponte, Eduardo Gomes de Matos e Eduardo Handan
(Foto: JoaoFilhoTavares) Laura, Anenise, Clovis e Valentina Holanda
(Foto: JoaoFilho Tavares)Cecilia Seligman e Agustin Herrero
(Foto: JoaoFilho Tavares)Clóvis Holanda, pai e filho
A noite de 6 de novembro foi mais luminosa. O Grupo de Comunicação O POVO lançou a segunda edição da Revista Pause por Clóvis Holanda, reunindo convidados e parceiros na Casa Vida&Arte, espaço do grupo na CasaCor Ceará 2025.
Com 300 páginas, a publicação reflete fatos e informações sobre o mundo contemporâneo e o empenho do editor por mais um trabalho valioso. Aliás, Clóvis em azul revelava seu entusiasmo e sua elegância, ao lado das mulheres amadas: Anelise, esposa, e as filhas Valentina e Laura.
Evento imperdível
O Grupo de Comunicação O POVO e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) promovem, hoje, quarta, dia 12, o lançamento do mais recente livro do jurista e professor de Direito Penitenciário e Constitucional, Wálter Fanganiello Maierovitch, "O mercado da morte - Conexões e realidade".
Às 16h, o autor participa de um debate exclusivo com um grupo selecionado de 30 convidados do O POVO, no Espaço O POVO.
Às 19h, o lançamento será aberto ao público na Casa Vida&Arte, espaço do O POVO e da FDR na CasaCor Ceará 2025, reunindo juristas, jornalistas, autoridades locais e demais interessados em refletir sobre os temas abordados na obra, inclusive a violência e sua relação com o Estado.
