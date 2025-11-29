UMA CAPELA COMO PRESENTE DE UM CASAMENTO FELIZ

Foto: Arquivo pessoal Lúcia e José Osvaldo B. Carioca, ele um destaque na UFC

"EU, DE CORAÇÃO AGRADECIDO,

ERGO UMA CASA AO ALTÍSSIMO SENHOR. À MÃE PURÍSSIMA, DE BRILHO VIVIDO, E AOS SANTOS QUE ORNAM O CÉU COM ESPLENDOR: NESTE JUBILEU DA ESPERANÇA É OFERTÓRIO E FLOR..."

Aqui, um dos versos do poema "Construo a Casa do Meu Senhor", escrito pelo comendador José Luís Lira, marcando a mais importante oferenda da família Araújo Lira: a construção da capela particular de Nossa Senhora e Todos os Santos, no sítio da família, próximo a Guaraciaba do Norte, pertencente a Reriutaba, da Diocese de Sobral.

A religiosidade, a vivência cristã e o amor aos santos, principalmente à Nossa Senhora, motivaram uma celebração diferente para marcar a comemoração dos 60 anos de matrimônio dos pais de Lira: Luiza e Izidio Ribeiro Lira.

Em noite bonita de lua cheia, quando eles geralmente se encontram na varanda da casa para as conversas e recordações familiares, o casal manifestou o desejo de concretizar um velho sonho de Lira: construir ali uma capelinha.

A ideia, aprovadíssima, já entrou em fase de execução no dia seguinte: projetos de cálculo, engenharia e arquitetura; convocação do mestre de obras e outros operários do povoado. A primeira etapa se concretizava, e a construção foi avançando, tal qual a plantação de milho quando o inverno prospera.

José Luís Lira, metódico, detalhista e profundamente organizado, sentiu a necessidade de ir a Roma. Chegar ao Vaticano, visitar o papa Leão XIV e pedir as bênçãos a Sua Santidade. Missão cumprida. O Vaticano, que lhe é familiar, tal os contatos, pesquisas e estudos sobre a vida dos santos, manteve suas portas abertas para o menino sobralense que conhece e conversa com os santos.

Harmonizando-se com o cenário de uma natureza bonita e abundante, a Capela de Nossa Senhora e Todos os Santos será oficialmente inaugurada dia 19 de dezembro, servindo não só à família Lira, mas a toda a comunidade, onde muitos já festejam ter um templo de orações e poder dizer: "Obrigado, Senhor, pela tua companhia, pelos milagres da vida, pela luz do sol e pelo cenário dessa igrejinha pintada de azul para ser mais parecida com as portas do paraíso, preparado para nós. Obrigado, Senhor, pela solidariedade da família Lira, possibilitando a todos um espaço divino, de repouso para o espírito e o coração".

O reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Custódio Luís Silva de Almeida, e a diretora do Centro de Ciências Agrárias, professora Sônia Maria Pinheiro de Oliveira, conduziram a solenidade de entrega do título de Professor Emérito daquela universidade aos professores José Osvaldo Beserra Carioca, Ahmad Saeed Khanan e Eunice Maia de Andrade. Foi dia 26, às 18 horas, no Auditório da Reitoria da UFC.

"Estou muito feliz com este título, quando o dia amanheceu, lembrei-me da grande trajetória percorrida, desde 1970, quando ingressei na UFC como professor do curso de Engenharia Química", afirmou Carioca, muito emocionado. Ele realmente é um nome que faz a história daquela universidade, inclusive elevando o nome da UFC em muitos eventos científicos internacionais registrados em mais de 15 países.

Lindo, emocionante e marcado pelas orações foi o Ato Ecumênico realizado no Jardim do O POVO, no início da noite de quinta-feira, 27. Centralizado na mensagem "Não temas: a esperança amanhece. Onde há cuidado, há caminho. Respira. Seguimos juntos", o programa foi marcado pelas palavras e celebração conduzidas pelo padre Macerlândio Teixeira, vigário da Paróquia da Paz; reverendo Munguba Júnior, presidente da Igreja Batista Seven Church; e Mãe Viviane do Caboclo Sete Flechas, umbandista e mãe de santo.

Joaquim Cartaxo, presidente do Sebrae/Ceará, pode comemorar. A Feira de Oportunidades, realizada ontem, garantiu o sucesso de mais um evento da entidade, destacando-se a Oficina Gastronômica Regional. Essa oficina foi acompanhada de uma palestra-show com ênfase nos sabores para degustação, onde o cardápio de galinha com pequi "sacudiu" os participantes e convidados.

Elianinha Macêdo de Alcântara, e grupo de amigas souberam conduzir o Bazar das Graciosas, que aconteceu até a última quarta-feira, com renda direcionada à unidades carentes. Agora, ela se dedica aos muitos vestidos da clientela, criados para as festas entre a originalidade e a beleza, garantindo um charmoso visual feminino.

A New Collection do estilista Alysson Aragão para o final do ano foi lançada agora dia 26, com muitas novidades. Agora, o evento trouxe também acessórios lindos com a curadoria do estilista e da sua mãe, a cerimonialista Alessandra Aragão. Festejando o Natal Alysson acrescentou ao cenário as peças incríveis da Armenuhi Boyadjan e as essências maravilhosas da Terracrua por Kacy Saldanha.

A nutricionista, mentora e empresária Sabrina Pessoa participou em São Paulo da mentoria "Mentor de Líderes", conduzida por Paulo Vieira e Daniele Pires, da Febracis, uma das maiores instituições de coaching e desenvolvimento humano da América Latina. O encontro reuniu profissionais de diversas áreas e abordou temas como oratória eficaz, arquétipos, liderança e construção de autoridade. Sabrina, referência em performance em saúde e inteligência emocional, destacou o aprendizado como um marco em sua trajetória. Paulo Vieira, presidente da Febracis, é master coach, PhD em Business Administration e autor best-seller. Já o empresário Ramon Pessoa, esposo de Sabrina, está à frente da R7 Treinamentos, Simplifica Gestão e BonuX.