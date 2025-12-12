Miguel Cedraz Nery: A família é um pilar para cada um de nós

Foto: Instagram: @cheirodopao/Reprodução Brunno Malheiros entende e faz o Cheiro do Pão

Quais os muitos caminhos percorridos até chegar à Cegás?

Comecei minha vida profissional como engenheiro de minas. As muitas missões assumidas me conduziram aos cargos de direção em órgãos federais (DNPM, ANM, Agência Nacional de Desenvolvimento Industrial) até chegar aqui e assumir a presidência da Cegás.

Quem é Miguel A. Cedraz Nery?

Sou um entusiasta pela vida, pelo trabalho e pelos desafios. Sou um realizador, fácil de conviver.

Um homem de contatos e trabalho permanente com números, projetos, internet e outros modelos tem um santo protetor?

Não, eu sou agnóstico. Como baiano e nascido em uma família bem constituída, cedo aprendi a religiosidade. Julgo-me assistido e protegido pelos orixás Ogum e Oxóssi.

Minha mãe, muito cedo, me presenteou com este Patuá, (tirou da gaveta um exemplar) e afirmou: Ele combate o mau olhado, a inveja e a raiva — revelou sorrindo.

Como bom baiano, a música o envolve e também o aproxima da poesia?

Lamento muito a falta de novos e bons compositores, prosseguindo com a mesma qualidade da MPB de tempos atrás. Essa boa música popular me acompanha, e os baianos estão nesta fase, nesta história.

A poesia caminha junto, mas nunca fui poeta. Apenas uma vez, um amigo músico me incentivou a fazer a letra para uma de suas peças. E fiz. Mas não passou daí.

Como classifica a família?

A família é o pilar de cada um de nós. Todos os valores que são adquiridos por cada pessoa advêm exatamente dos valores da família. Então, no meu caso particular, tive uma excelente orientação por parte de meus pais. Meu pai era psiquiatra e minha mãe, assistente social.

Dessa forma, os valores que pratico hoje — de integridade moral, humanidade e solidariedade — advêm exatamente das orientações que recebi da minha família.

Então passa para os filhos esta herança?

Da mesma forma, aqueles valores que adquiri oriundos da minha família e de meus pais, tenho buscado transmiti-los para meus filhos. Tenho um casal, Victor e Mariana, que já são adultos, e tenho certeza de que eles têm profunda identidade com esses valores familiares.

Entre suas viagens, qual uma terra linda e inesquecível?

Primeiramente, Brasília. É a cidade mais linda, mais aconchegante, mais minha. Amo Brasília. Depois vem o Rio de Janeiro, como um lugar inesquecível.

Segundo melhor panettone do mundo

Ele só tem 33 anos, mas a paixão pelos pães vem desde criança, quando frequentava a Casa Plaza, fundada por seu avô materno, Carlos Malheiros (in memoriam).

Brunno Malheiros e sua Cheiro do Pão, que completou cinco anos em 2025, já são referência local, nacional e internacional em panificação artesanal.

Estudioso, disciplinado e focado, o cearense acumula títulos importantes no setor: Melhor Panettone do Brasil e Top 10 mundial por duas vezes na Coppa Del Mondo Del Panettone.

E acaba de voltar novamente da Itália com o título de segundo melhor Panettone de Chocolate e quarto melhor Panettone Clássico Milanês do mundo.

Hipismo em Pindoretama

Pindoretama vem concentrando hoje o interesse de muitos apaixonados pelas cavalgadas, formação de haras e belas exposições caseiras de cavalos das mais diversas raças.

Agora, a Câmara Municipal, reconhecendo este potencial e valorizando os que colecionam belas espécies, fará uma solenidade em homenagem aos proprietários de haras da região.

A iniciativa partiu de Léo Dantas, assessor do vereador Miller Rocha.

Dentre os homenageados estão Hélvio Feitosa, Glauber Gurgel, Ennio Ellery, José Lins Neto, Osvaldo Moreira Filho e Beto Studart, este último um apaixonado pela região, mantendo uma de suas belas fazendas ali naquela paisagem de céu azul e vegetação farta.

A homenagem será dia 16, terça-feira próxima, às 17 horas, na Câmara Municipal de Pindoretama.

Alece marca presença

Foto: Natália Rocha/OAB-CE: REPRODUÇÃO Tainah Marinho Aldigueri

A Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, em parceria com a Procuradoria Especial da Mulher da Alece (PEM), a Ordem dos Advogados do Brasil — Seccional Ceará (OAB) e Aprece, realizou, terça-feira (09), o I Seminário Regional para o Enfrentamento à Violência Política de Gênero.

A primeira-dama Tainah Marinho Aldigueri representou o presidente da Alece, Romeu Aldigueri. Ela enfatizou a urgência de debater essa violência, destacando tratar-se de um fenômeno histórico-cultural que afeta as mulheres em todas as esferas da sociedade.

Ressaltou a importância da ação coletiva e do fortalecimento de políticas públicas eficazes no enfrentamento dessa violência.

Aniversário especial

Quem trocou de idade foi Erandir Brito, mantendo em sua história largo trabalho junto ao IPM e à Controladoria e Ouvidoria Geral de Fortaleza. Amigos festejaram.

Lançamento de obra na Unifor

Noite de lançamento de seu livro "Os Arquétipos do Marketing: o código invisível", reunindo arte, reflexão e histórias do cotidiano, Cláudia Queiroz Rebouças reuniu amigos e a intelectualidade para o evento, no cenário da Unifor. O escritor e músico Pedro Gurjão apresentou a obra, ressaltando seu potencial criativo para uma melhor compreensão do livro.



