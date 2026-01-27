Laranja e seus bons resultados para o câncer, anemias, estresse e outras

Foto: FOTOS Arquivo Pessoal Mana e Manoel Holanda com os filhos, noras, genro e netos

Laranja, o que ela pode fazer pela sua saúde? Este é o título do livro que está atraindo interessados em conhecer os efeitos dessa fruta, cuja origem remonta de milênios, cultivada na China. O plantio de laranja no Brasil começou na Bahia, no fim do século XV, pelos portugueses. Coube ao médico cearense e professor da UFC, Dary Alves de Oliveira, dar expansão aos estudos e às investigações científicas de "seu mestre Geraldo de Sousa Tomé" e do professor e doutor José de Abreu Matos, criador das Farmácias Vivas, e entregar agora seu livro de 180 páginas.

"Pretendemos mostrar os efeitos terapêuticos da laranja. Nossa hipótese", afirma Dr. Dary, "é: se uma pessoa acrescentar o hábito de comer uma laranja descascada em jejum, de forma integral e bem mastigada pela manhã, e tomar uma xícara de chá (100 ml) da casca da laranja, ela mudará a sua história de saúde."

Quais as patologias em que a laranja tem aplicação terapêutica?

- Destacando que a laranja é consumida como alimento ou medicamento para fornecer nutrição às pessoas ou tratar doenças, o Dr. Dary cita em seu livro a indicação como antitérmico, antigripal, cicatrizante, além de auxiliar em problemas gástricos e respiratórios. Oferece uma listagem das patologias nas quais a laranja tem aplicação terapêutica: anemia, câncer, estresse, cólicas, obesidade, pele, vírus e muitos outros. Ressalta a possibilidade de se utilizar a laranja no dia a dia como alimento rico em melatonina e triptofano, garantindo os benefícios desses compostos, principalmente na depressão, humor, ansiedade, qualidade do sono etc.

Mais informações:

sbhm.2008@hotmail.com

UNIMED FORTALEZA está em clima de eleição. Próximo dia 4 ocorre, o dia inteiro, o processo de escolha da nova diretoria da entidade, concorrendo duas chapas: Chapa 1, com a pediatra e vice-presidente da Associação Médica do Ceará, Dra. Izabela Parente; Chapa 2, com o Dr. Flávio Ibiapina, apoiado pelo atual presidente Marcos Aragão e ocupando hoje uma das diretorias da cooperativa, com mais de 40 anos. Estão aptos a votar cerca de 4.500 médicos cooperados.

PRESENTE VALIOSO. Uma foto bonita e expressiva do Monte Roraima, prova viva da grandeza da natureza, com seus paredões imensos e céu tocando a terra, faz lembrar o quanto o mundo pode ser extraordinário. E o quanto ser presenteado com esta peça nos faz gratificados pela contemplação da criação divina e da arte fotográfica de Sebastião Salgado, o mestre, o pesquisador. Falamos do presente recebido "por fazermos parte do Bradesco Principal, um novo mundo de possibilidades…". Assim, o banco sustenta seu investimento na arte, na sensibilidade e na linguagem amorosa para o cliente, vislumbrando raios de alegria, festejando a criatividade e bordando os laços de afeto.

O CHILE está mais próximo da formação profissional de muitos universitários ligados à UFC, que acaba de assinar acordo de cooperação técnico-científica com a Universidade da Atacama (UDA), do Chile. Informa o pró-reitor de Inovação e Relações Interinstitucionais, Barros Neto, que a parceria prevê colaborações em diversas atividades, incluindo pesquisa e intercâmbios acadêmicos e culturais.

Um domingo de sol marcou a chegada dos 86 anos do empresário Manoel Holanda, reunindo, em sua mansão, um grupão de amigos desejosos de descobrir o segredo de sua juventude. A programação do almoço festivo começou ao meio-dia, prosseguindo até o fim da noite, com muita animação, conversas, afetos e a música de Levi Castelo e seu quarteto, além de uma bateria garantindo o melhor do samba. Ao lado da amada Mana, dos filhos Daniele, Cid e Alexandre e dos netos, o aniversariante estava vitaminado pelo bem-querer de toda a plateia.



