No Ceará, as pedras naturais mais belas e desejadas do mundo

Foto: fotos Laura Guerreiro/Sistema FIEC À esquerda, Veridiana Sales, gerente da Unidade de Saúde e Segurança para a Indústria do Sesi Ceará, e, na outra ponta, à direita, Manoela Amaro, assessora especial da Superintendência do Sesi Ceará, com a equipe do Museu da Indústria

Bonita, importante e educativa. Esse é o conceito da exposição "O Futuro das Profissões", inaugurada no Museu da Indústria/Fiec, mantendo uma ampla reflexão sobre as transformações do mundo do trabalho. É uma mostra itinerante, atendendo plenamente à iniciativa do Sesi, que, em sua passagem por Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, já reuniu 170 mil visitantes. Na abertura oficial da exposição, no último dia 3, aqui em Fortaleza, lá estava o diretor-superintendente do Sesi Nacional, Paulo Mól.

O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, entusiasta com a exposição, falou bonito, conclamando os jovens "a comparecerem e se abastecerem das mais completas informações. Aqui se conhece mais e se debate o passado, o presente e o futuro das ocupações profissionais em um formato não linear, utilizando recursos audiovisuais e interativos".

A presença, em Fortaleza, do diretor-superintendente do Sesi Nacional, Paulo Mól, na abertura da exposição "O Futuro das Profissões", demonstra quão valorizada está a Fiec, mantendo seu potencial de projetos de educação conectados com a indústria, com o mundo e com os sonhos dos alunos, preparando-os para o seu futuro. À colunista, Paulo Mól disse que "a exposição mostra a necessidade de preparar as novas gerações para um mercado de trabalho definido pela incerteza, mas também pela constante reinvenção. O jovem precisa pensar nos seus desejos e planos, avaliar suas habilidades e quais competências precisa desenvolver para alcançar o mercado de trabalho e a sua felicidade".

O presidente do Sindicato da Indústria de Mármores e Granitos do Ceará, Carlos Rubens Alencar, começa o ano só festejando o brilho do setor, vez que vai ser homenageado pelo Congresso Nacional, por causa do crescimento "das preciosidades" encontradas e negociadas. Ele lembra que "o setor é muito novo. Até 2015, exportava uns 12 milhões de dólares por ano. Ano passado, a exportação alcançou 108 milhões de dólares", e mais que o Ceará produz hoje as pedras naturais mais bonitas e desejadas do mundo.

LÊDA MARIA - Como se sente homenageado pelo Congresso Nacional?

CARLOS RUBENS - Esta homenagem ao nosso setor é muito gratificante. É um reconhecimento da importância que o Ceará ganhou dentro do conjunto nacional dos estados produtores. Somos o terceiro mais importante, somos o grande fornecedor de matéria-prima para o estado do Espírito Santo, que é o nosso primeiro exportador nacional. O Brasil, como um todo, exporta 1 bilhão e 480 milhões de dólares, e há um reconhecimento de que, sem as matérias-primas cearenses, o setor não estaria nesta liderança, produzindo hoje as pedras naturais mais desejadas do mundo. Somos a referência de excelência de classe AA em revestimentos, em projetos de luxo.

A sessão solene em homenagem ao setor produtivo de Rochas Naturais do Brasil, em que o Ceará ganha destaque, será realizada no próximo dia 11, às 11 horas, no Plenário Ulysses Guimarães, da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).

A Moura Dubeux anuncia que adotou, desde o mês passado, a MDNE como sua marca-mãe corporativa. Trata-se da nova identidade institucional do grupo, organizado como uma holding responsável por integrar, estruturar e dar direção estratégica às marcas "Moura Dubeux", "Mood" e "Única".

Sob a liderança de Diego Villar, CEO do Grupo MDNE, a mudança marca um novo momento de amadurecimento do negócio, com foco no fortalecimento da governança e na clareza estratégica. "Ao estruturar uma holding acima das marcas, criamos bases para crescer de forma consistente, respeitando as particularidades de cada segmento e elevando o padrão de excelência do mercado imobiliário no Nordeste", afirma.