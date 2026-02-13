Carnaval: emoção, folia e sossego

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 02-03-2025: Segundo dia de desfiles das agremiações de maracatu, na Avenida Domingos Olímpio. Na foto, o Maracatu Nação Palmares. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

CARNAVAL. Tempo de percorrer passarelas da folia, chegando à Sapucaí, a Olinda, a São Luís do Maranhão ou às cidades históricas de Minas. Tempo também de curtir Fortaleza, atraindo quem quer sossego e desfrutar das praias bonitas ou das casas de cinema e bons restaurantes. Tempo de um bom livro ou de receber, em casa, pessoas queridas, ouvindo frevos, sambas, velhas modinhas. Ouvir e cantar Bandeira Branca, Bloco do Prazer, Ô Abre Alas, Jardineira e Pierrot Apaixonado. Ou ouvir e cantar o romantismo.

Celebrando a cultura, beleza e emoções, os Maracatus estão hoje e amanhã fazendo um belo espetáculo, aqui em Fortaleza, na Av. Domingos Olímpio.

NA FOLIA DE CARNAVAL,

MAIS EMOÇÕES?

1. CONVIDAMOS o médico psiquiatra Adalberto Barreto, criador do Projeto 4 Varas, para dizer até que ponto a folia do Carnaval é salutar. E ele respondeu:

"Ela é salutar na medida em que permite às pessoas sair do cotidiano, daquelas regras do dever, da obrigação, do "eu tenho que...". Então, o Carnaval é exatamente o inverso. São três dias em que você faz o que tem vontade, que você sai de casa, sai dos cantos, vai para as praças públicas, vai pular, vai cantar. Só que, nesse momento que é salutar, é importante saber que existem riscos. É festejar com alegria e com cuidado para não beber demais, não extravasar na brincadeira, porque o Carnaval é o contrário da responsabilidade do dia a dia. Então, por isso é que a gente tem de ter mais senso crítico e brincar com a consciência de que existem riscos, levando-nos a ter

cuidados e observações."

2. Ouvimos também a psicanalista e vice-presidente do Instituto Revoar, Elaine de Tomy, indagando se a liberação emocional do Carnaval impõe atenção aos limites individuais para preservar a saúde mental.

"A folia do Carnaval intensifica emoções e suspende limites. Em um cenário em que o estresse crônico já afeta mais de 90% da população economicamente ativa no mundo, segundo a OMS, a festa surge como espaço de liberação emocional, mas também impõe atenção aos limites individuais para preservar a saúde mental. Assim, a folia favorece a expressão de emoções reprimidas ao longo do ano e permite vivências de prazer, pertencimento e euforia coletiva, funcionando como um espaço simbólico de descompressão emocional. Sono insuficiente, alimentação irregular e consumo de bebidas alcoólicas tendem a comprometer o equilíbrio emocional", alerta a entrevistada.

Porque a alegria sempre domina o Grupo As Azuis. Maria Vital recebeu, em seu endereço, as amigas em tempo de Carnaval, comemorando também o aniversário de Silvana Bezerra. Carlinhos, voz e teclado, garantiu a animação. O cardápio foi assinado por Rafael Sudatti.

MAIS FATURAMENTO - Lojistas dos shopping centers de Fortaleza estão motivados com a abertura das lojas e praças de alimentação durante o Carnaval. Além de preços promocionais, há muitas atrações no Iguatemi, RioMar, Parangaba, Benfica e outros. O Shopping Iguatemi Bosque projeta um faturamento robusto, com expectativa de vendas totais entre R$ 18 milhões a R$ 20 milhões ao longo do período, com suas lojas de varejo, quiosques, praças de alimentação, academias e outros equipamentos, totalizando mais de 250 unidades em funcionamento durante todos os dias da festa.

O CENÁRIO positivo para o Carnaval atinge a rede hoteleira. A expectativa é de 95% de ocupação, mantendo um fluxo elevado de visitantes que optam pela calmaria divulgada em Fortaleza, ampliando as preferências de turistas de diversas partes do País. As praias ainda são atração; daí as barracas e os quiosques já anunciarem funcionamento no Carnaval, garantindo a beleza do mar, culinária e vendas de artesanato e moda praia.

Permanece sendo bem lembrado o Pré-Carnaval denominado "A Folia Carnavalesca de Pais e Filhos". Os presidentes Fernando Esteves, com Cristina, e Amarílio Cavalcante, com Sâmia, garantiram o sucesso.

O RENASCER 2026 celebra 40 anos de realização como um dos principais eventos do período carnavalesco em Fortaleza. A programação acontece de 15 a 17 de fevereiro, no Ginásio Paulo Sarasate, com a expectativa de público de aproximadamente 18 mil pessoas. Promovido pela Comunidade Católica Shalom, o encontro é gratuito, com sugestão de doação de 1 kg de alimento, e terá formato presencial e transmissão online para mais de 50 cidades no Brasil e no exterior.

Ao longo dos três dias, os participantes poderão acompanhar momentos de louvor, adoração, palestras, missas e cursos.



