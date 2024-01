Emergência climática, racismo ambiental e privatização dos serviços públicos

Foto: Divulgação Lorena Monteiro, cientista política, professora PPGIII do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL), líder do Laboratório Interdisciplinar em Inovação em Organizações e Políticas Públicas (Labipol)

Nos últimos dias estamos vivenciando eventos que refletem o impacto das mudanças climáticas na vida da população. A emergência climática impacta a todos, mas de forma desigual. Afeta, sobretudo, as populações e grupos mais vulneráveis, em especial aqueles sistematicamente afetados pela falta de estrutura urbana e da aplicação adequada dos recursos públicos em seus territórios. Em geral são territórios em que se concentram população negra e vulnerável.

O conceito de racismo ambiental, que não é nada novo na literatura das ciências sociais, após ter sido acionado pela ministra Anielle Franco, gerou certa polêmica, mas é um aporte importante para entendermos os efeitos da emergência climática e pensar caminhos para reduzir seus impactos nas populações mais vulneráveis.

Os recentes acontecimentos climáticos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro e na de Porto Alegre permitem pensar algumas evidências do racismo ambiental. Sinteticamente os custos dos eventos climáticos como enchentes, alagamentos, deslizamentos de solo, perda de patrimônio, falta de energia elétrica e de abastecimento de água, dentre outros, são desigualmente distribuídos.

No caso do Rio de Janeiro a população mais afetada foi a da Baixada Fluminense, onde concentra-se territórios mais desassistidos pelo poder público e de população mais vulnerável e de recursos escassos. As mortes, as perdas de patrimônio, o sofrimento pelo desabastecimento dos serviços públicos, ocorreram muitos mais em territórios da população não branca e mais vulnerável, do que na zona sul do Rio de Janeiro.

Em Porto Alegre os eventos climáticos que alagaram a cidade e deixaram bairros inteiros sem energia elétrica e abastecimento de água trouxe um elemento novo para refletir: a privatização dos serviços básicos. A antiga estatal CEE foi vendida para a Equatorial ano passado e essa empresa privada não deu conta de resolver os problemas gerados pelos recentes temporais na cidade. Nesse caso podemos dizer, bom mas afetou todos igualmente, populações vulneráveis e não vulneráveis. Sim, mas o custo maior será das populações que vivem em territórios mais vulneráveis, que já tinham um serviço precário, e, agora, com a empresa privatizada são os últimos a terem os serviços reestabilizado, como energia elétrica e abastecimento de agua.