A quem serve a desinformação sobre o Rio Grande do Sul?

Foto: Divulgação Lorena Monteiro, cientista política, professora PPGIII do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Políticas Públicas do Centro Universitário Tiradentes (UNIT/AL), líder do Laboratório Interdisciplinar em Inovação em Organizações e Políticas Públicas (Labipol)

O desastre climático no Rio Grande do Sul que culminou com a cheia de vários rios e lagos que desembocam na Lagoa dos Patos, deixando milhares de pessoas e animais desabrigados, é um evento que eu nunca imaginaria que pudesse ocorrer, e que hoje estaria aqui escrevendo e refletindo sobre. Sou uma gaúcha de Porto Alegre que cresceu às margens do rio Guaíba, que hoje alguns chamam de lago, mas, independentemente da sua definição, é um estuário de vários outros rios. Foi ensinado para a gente que a contenção construída após a grande cheia de 1941, em Porto Alegre, garantiria a segurança das cheias do rio, uma vez que o sistema construídos nos anos 1970 conteria até seis metros do Guaíba.

Pelo que vimos nas últimas semanas não foi o que ocorreu para o caso de Porto Alegre, uma vez que o Guaíba alagou a capital gaúcha após 4,75 metros. Por que o sistema de contenção, com as bombas dos bairros centrais, não funcionou? O que foi feito após o último evento climático de 2023 em Porto Alegre? Cadê o plano de prevenção, tanto estadual, quanto municipal, aos eventos climáticos? O que foi modificado na legislação ambiental? Esses questionamentos, dentre outros, deveriam estar sendo mobilizados, mas influencers, que estão ajudando nos resgates e doações, preferiram criar pânico na população com notícias equivocadas sobre a atuação do governo federal e da defesa civil, de que estariam atrapalhando a chegada de ajuda para a população atingida.

A ajuda e a solidariedade da sociedade gaúcha que está na linha de frente dos resgates e abrigos, assim como da população brasileira enviando recursos e mantimentos é crucial para que o Rio Grande do Sul enfrente essa tragédia, nesse momento, junto com a coordenação e serviços do governo, seja estadual, como federal.

Até agora ninguém pode considerar a União omissa em relação ao estado do Rio Grande do Sul, o governo federal vem destinando vários instrumentos para a reconstrução do estado, orçados em mais de 60 bilhões. O mesmo não se pode dizer da gestão municipal, que negou os efeitos das mudanças climáticas e não realizou nenhuma ação, desde as chuvas e tempestades de 2023, de melhorias nas bombas e no sistema de contenção. Pelo contrário, cogitava-se destruir os muros de contenção da avenida Mauá e vender os terrenos para a construção de condomínios de luxo, assim como privatizar serviços essenciais, como o Departamento Municipal de Água e Esgotos.