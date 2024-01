O que a internet pode aprender com a universidade

Foto: Reprodução: Unsplash/@alfonsmc10 Fotografia frontal de uma estante cheia de livros.

Em solo acadêmico precisamos comer muito feijão com arroz para chegarmos ao ponto de usarmos somente a nossa voz para defender ou não alguma coisa. É certo que não me refiro aqui a conclusões desenhadas com base no diálogo que produzimos entre autoras e autores, mas falo da nossa própria voz, aquela miúda que, se for razoável e dermos sorte, será bem-vinda em sala de aula.

Acontece que antes de usarmos nossa própria voz precisamos conhecer o que disseram aqueles que vieram antes de nós, entender como seu pensamento se apresenta ao mundo e que método utilizaram para estabelecê-lo. Até porque, se nossa intenção for discordar dessas pessoas, precisaremos de muito mais do que um “não gostei” para apresentar nosso ponto de vista.

Isso não significa dizer que não vamos expor o que pensamos, afinal a Universidade existe, justamente e também, para produzir conhecimento. Mas há de se ter cautela, e é aí que penso: quanto a internet se beneficiaria de uma postura mais disposta a ouvir do que a falar? Considerar as vozes da mente dos outros é tão importante quanto dar vazão à nossa.

Se dispor a compreender o que as pessoas pensam nos ajuda a organizar nossas próprias ideias, inclusive para sabermos se aquele é o melhor momento para compartilhá-las, e é bom lembrar: 1) sempre há um ser humano do outro lado, 2) uma boa crítica requer tempo e reflexão, 3) as vezes, a opinião ou argumento do outro, é irrelevante pro seu recorte.

Pesquisadores precisam saber quando acolher e quando descartar um comentário. Dado o nível de complexidade de um trabalho científico, saber onde depositar suas energias é um trunfo. Será que nossa postura online leva isso em consideração? Não só escutar a fala do outro (afinal isso expande seu repertório), mas saber quanto dela é realmente importante pro seu caminho?

Lidar com mais respeito com os nossos pensamentos e com os dos outros pode nos ajudar a fazer da internet um terreno mais fértil para debates ricos, críticas contundentes e comentários mais compreensivos. Há quem ache que a velocidade das redes é um impeditivo para isso. Eu prefiro pensar que toda essa pressa não será suficiente para aniquilar nossa busca por conhecimento e trocas genuínas.