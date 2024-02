BBB e mais um dia de sofrimento televisionado

Foto: Reprodução TV Globo Participante do Big Brother Brasil 24 destruindo a carta de colega na dinâmica "Sincerão" de 29 de fevereiro de 2024

Em um dos últimos “sincerões” do BBB 24, participantes tiveram que escolher e destruir cartas destinadas a outros participantes. Elas haviam sido escritas por familiares de cada um deles. Enquanto uns esperavam na sala vendo suas cartas serem rasgadas por desafetos, os que rasgavam justificavam sua escolha.

Tudo isso me fez pensar que podemos falar desse dia na próxima vez que disserem que as cartas morreram. Vimos homens feitos e mulheres adultas chorando copiosamente em rede nacional por não receberem as palavras escritas de seus familiares, e mais, por vê-las sendo destruídas por alguém que até poucos dias atrás era um completo desconhecido.

Há sadismo em uma dinâmica na qual um ser humano é forçado a ver a palavra da sua mãe, da sua avó ou filho, destruídas. Não só a palavra como a imagem: a carta vinha acompanhada de uma fotografia do familiar e da imagem da carta, propriamente dita, escrita à mão.

Foto: Reprodução TV Globo Dois participantes do Big Brother Brasil 24 após a dinâmica "Sincerão" em 19 de fevereiro de 2024



É uma dinâmica violenta. Aquelas pessoas estão há dias longe de seus entes queridos, algumas passando por momentos delicados. Ficar diante da possibilidade de estar junto de quem se ama e ver essa chance ser rasgada simbólica e fisicamente é um golpe duro. Alguém rasgou a foto do seu pai na sua frente? Algum desconhecido já jogou no lixo a carta do seu irmão?

Sempre que uma nova tecnologia surge as pessoas ficam alvoroçadas e ameaçam de morte as mídias que vieram antes. Foi assim com o rádio, com o streaming, com o computador. O interessante é que, em diversos momentos, não se trata da mídia em si, mas da maneira com que ela cria mecanismos sociais com os quais os indivíduos interagem e se reconhecem. O rádio não morreu por que ele não é somente um transmissor de frequências. A escrita à mão não morreu por que ela não é somente um meio de comunicação.

Escrever com caneta e papel é uma forma de materializar pensamentos e sentimentos, tornar um discurso único pela sua autenticidade, pela estética da mão que só aquela pessoa tem. Nesse sentido, o “sincerão” foi mais um episódio de sofrimento recreativo. Dessa vez, um pouco mais cruel, pois o apagamento de memórias é assunto sério, quando não um crime.

Muitas pessoas comemoraram a ideia da dinâmica, afinal o objetivo do quadro foi bem-sucedido, o conflito se instalou e desencadeou uma série de discussões entre os participantes. Por um lado, há quem acredite ser exagerada a atenção que o programa recebe, por outro, não parece inteligente ignorar o reality de TV aberta mais assistido do seu horário no país.

Um programa que, por sinal, é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro para si, uma vez que chega a ser jocosa a desproporcionalidade entre o valor do prêmio entregue e os milhões ali investidos por cada empresa anunciante. Mas, melhor deixarmos esse tópico para uma outra conversa.