Um palacete, um político e algumas imagens

Foto: Luana Sampaio Galeria de sócios do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico)

O jornalista Jáder Santana se inspirou no fotojornalista Fábio Lima e eu irei me inspirar em Jáder. Não de mesmo modo, evidente, mas fazendo proveito de uma semana “sem muitas ideias” para escrever esta coluna e que foi completamente alvejada pelo texto do colega, por uma visita feita ao Instituto Histórico do Ceará e pelas palavras de Sebastião Salgado em entrevista à Veja.

Jáder fala em uma tentativa de reflexão à que se debruçou em uma de suas colunas, na qual analisou cirurgicamente a imagem do parlamentar que foi “salvar” crianças no RS, fazendo disso um espetáculo de exploração.

Em minha opinião, quando coisas absurdas assim acontecem, fica complicado depositar tudo na conta do erro.

Imagens não falam só do que mostram e, o que mostram, não é limitado a elas. A imagem analisada por Jáder dá pistas do que acontece fora dela. Há um aparato performático, tecnológico, financeiro, comunicacional, envolvidos naquela ação que não foi unicamente registrada em imagem.

Ela foi criada, possui fins determinados. E para compreender isso não precisamos ir muito longe, é necessário apenas que se olhe atentamente para ela. Ela vai falar. “A fotografia do fotojornalismo precisa falar por si só”, ouvi outro fotógrafo da casa (O POVO) dizer certo dia.

Na esteira de outro texto de Jáder, agora sobre o trabalho do fotógrafo Fábio Lima, sou laçada novamente por esse poder da imagem que mencionou o colega, uma imagem que, assim como aquela, é criada, só que resolve contar uma outra história.

Foto: Luana Sampaio Palacete Jeremias Arruda, sede do Instituto do Ceará (Histórico, Geográfico e Antropológico)

Reconhecidas as desigualdades infinitas da sociedade, quero argumentar que o mundo que o fotojornalista encontra é o mesmo do parlamentar, do cozinheiro, do estudante na janela do ônibus. O que vai mudar é a maneira com que cada um captura um momento e conta uma história se colocando nela.

Ainda que parcialmente, escolhas feitas antes de se produzir uma imagem, ficam impressas nela. Logo, ficarão também para a história.

E escolho arrematar meu texto com histórias que não conheci. Em visita ao Instituto do Ceará e sua edificação datada da década de 1920, fui definitivamente abatida pela cena de uma parede altíssima repleta de retratos de não sei quando e que repetiam uma certa lógica estética.

Eram retratos, rostos de pessoas da falada alta sociedade cearense que foram capturados exatamente assim, altivos, exaltados, olhando para o horizonte (que nem fazem os políticos em seus santinhos, já reparou?).

Mesmo não sabendo de onde vêm aquelas imagens, elas me falavam de um tempo concreto e simbólico. Há poder em ser retratado no século passado - era muito caro produzir imagens. Há poder em ser emoldurado e estar acompanhado em uma parede.

Há uma história que se comunica pelo enquadro e desenquadro, pois há um saber na encenação daqueles rostos e no fato de eles efetivamente existirem atualmente. Eles não são posicionados ou produzidos sem intenção, nunca foram, exatamente como não são as cenas produzidas pelo pelo político ou pelo fotógrafo.

Imagens carregam uma outra lógica de compreensão, ramificada e dançante a cada elemento que adicionamos, como tempo, disputas, memórias, interesses, talentos, dispositivos.

Ela parece não ficar satisfeita em ser somente olhada, ela olha para nós como se desafiasse: “E aí, não vai falar nada de mim?”. Tenho a impressão de ouvi-la falar assim e às vezes sei que ela realmente fala.