Onde estão as políticas para quem é expulso de casa por facções?

Foto: Mateus Dantas em 14/02/2019 Moradores coagidos por meio de pichações a deixarem suas casas no bairro Passaré em 2019

Em Pacatuba, uma vila com cerca de 30 casas no bairro Conjunto Jereissati III foi, praticamente, abandonada pelos moradores após ameaças advindas de facções criminosas.

Em Morada Nova, o distrito de Uiraponga também virou uma “cidade fantasma” após boa parte das, aproximadamente, 300 famílias que ali moravam decidirem deixar suas casas em meio a uma disputa entre grupos rivais.



O conflito entre criminosos também levou à expulsão de moradores no bairro Vicente Pinzón após Comando Vermelho e Guardiões (GDE) deflagrarem uma verdadeira guerra em junho passado. Assim como no Vicente Pinzón, em Maranguape, casas foram pichadas para forçar os moradores a abandonarem o local.

O mesmo ocorreu em um condomínio localizado no bairro José de Alencar, onde os criminosos reproduziram nos muros, até mesmo, as placas dos veículos dos moradores que, se decidiu, deveriam deixar o local.



Os casos são recentes, mas a prática não. A expulsão de moradores acompanha a trajetória das facções criminosas no Ceará. As facções ampliaram os “batismos” de novos membros no Estado a partir de 2015, mesmo ano em que se intensificou a prática de expulsões em comunidades cearenses.

O que não tem estado à par do fenômeno dos “refugiados urbanos” são as políticas públicas. Mesmo sendo um problema de primeira natureza já há mais de 10 anos, ainda são tímidas as iniciativas por parte do Poder Público para tentar por um fim ou, pelo menos, mitigar os efeitos dessas ações criminosas.

Não se trata de achar que é uma situação fácil, que pode ser solucionada com um par de ações que só precisam de boa vontade.

Mas a escassez de medidas concretas e mesmo a minimização da gravidade do cenário em alguns discursos faz com que surjam questionamentos sobre a capacidade ou mesmo sobre o interesse dos entes públicos em enfrentar o fenômeno.

Até hoje, não há sequer um indicador que permita mensurar de maneira confiável quantas pessoas já deixaram suas casas ameaçadas por facções. Consequentemente, não existe avaliação sistemática para identificar se as ações empregadas por parte dos órgãos públicos surtem efeito.

Na reportagem “Dez anos depois, como segue o cenário de expulsões de moradores por facções no Ceará”, publicada neste O POVO+, é mostrado que, de janeiro a maio deste ano, dois casos de esbulho possessório foram registrados em Fortaleza pela Polícia Civil do Ceará.



Evidentemente, trata-se de uma subnotificação, já que não há um artigo específico no Código Penal Brasileiro conceituando as expulsões de moradores e esse tipo de crime é registrado sob outras capitulações penais (violação de domicílio, ameaça, etc).

E, principalmente, porque, em grande parte dos casos, sequer há denúncia por parte das vítimas e o consequente registro por parte das Forças de Segurança do delito.



Em setembro de 2023, reunião convocada pelo Ministério Público Estadual (MPCE) deixou como encaminhamento a criação de um campo específico para notificar a expulsão de moradores no SIP3W, o Sistema de Informações Policiais utilizado pela Polícia Civil do Ceará.

Dois anos depois, nenhum dos órgãos respondeu se o campo foi, de fato, criado, deixando nas entrelinhas que não foi.

Nessa mesma reunião de 2023, convocada especificamente para abordar a situação do residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri — um dos palcos mais frequentes de expulsão de moradores em Fortaleza — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), Banco do Brasil e Caixa Econômica divergiram sobre a quem caberia acompanhar os moradores das habitações, de forma a confirmar se, de fato, são as pessoas beneficiadas com as unidades que estão morando no local.

Na ocasião, ainda se ressaltou que os funcionários dos órgãos não teriam condições de realizar as visitas que poderiam constatar as expulsões por risco de morte.

Em um passado recente, chegou a ser divulgado que o Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) passaria a contabilizar os casos a partir de uma plataforma específica. O Copac, porém, perdeu o entusiasmo que lhe era depositado diante das mudanças de secretários, foi escanteado e o mesmo destino teve as estatísticas que ali seriam produzidas.



Sem conhecer o problema, como solucioná-lo? Como criar metas, cobrar resultados, refletir sobre o que deve ser feito, o que deve ser corrigido? Normalmente, os gestores públicos pouco comentam o problema, como se as expulsões não existissem ou fossem uma questão menor. Quando se cita a problemática, normalmente, a questão é relegada a mero problema de Polícia ou algo a ser solucionando por um ente distante, sob o qual não se tem influência.

Expulsão de moradores é problema para além das polícias

No Governo do Estado, vai se na linha da condenação da prática seguida da garantia de que as Forças de Segurança trabalham adequadamente para impedir os delitos. É comum ser citado um protocolo que consiste no acionamento imediato da Polícia Militar para o local onde se foi denunciada a ocorrência, presença que se prosseguiria, enquanto a ameaça for detectada.



Na prática, porém, o que se vê é que o tal protocolo consiste na escolta da mudança dos moradores e rondas infrutíferas pelos dias posteriores ao crime. Logo, dali os PMs irão partir para repetir os mesmos procedimentos em outro local.



Do discurso oficial é possível depreender que o remédio se encontra, exclusivamente, na presença da PM ou mesmo da Guarda Municipal, o que não leva em conta a finitude do policiamento, que não pode estar, por tempo indeterminado, em todos os locais onde suas presenças se fazem necessárias.



Esse pensamento falho faz com que muitos outros atores públicos acreditem que é responsabilidade, somente, do Executivo Estadual conter as expulsões de moradores.

Os termos dos conjuntos residenciais criados no âmbito do Minha Casa, Minha Vida são adequados? Há um acompanhamento eficaz das comunidades formadas nesses conjuntos? Os sistemas de monitoramento estão à par da evolução tecnológica? A legislação acompanhou as novas dinâmicas impostas pelas facções?



São muitas as questões arquitetônicas, sociais, demográficas, administrativas, etc., que incidem sobre o problema das expulsões de moradores, mas estamos cobrando respostas apenas de soldados e oficiais investigadores.



E o que resta a quem já foi expulso de casa? Estão mesmo por si sós? Terão mesmo de morar de favor, gastar o que não tem em aluguel, transporte e compras de novos móveis? E, se não tiverem nada disso, irão mesmo “morar” na rua?



Mesmo as ações paliativas dos programas que visam atender vítimas de violência são tornadas ainda mais limitadas diante da falta de publicização de suas competências. Protocolos precisam ser instituídos nos serviços públicos, que não podem depender apenas da boa vontade de quem, por conta própria, conhece iniciativas como as do Nuavv, da Rede Acolhe e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha.



Ainda se torna necessário aumentar o escopo de atuação de órgãos como o Programas de Proteção a Pessoas Ameaçadas (PPPro). As vítimas das facções precisam contar com uma estrutura robusta que mitigue os danos causados e permita segurança para o continuar da vida.



É verdade que o ideal, mesmo, seria não haver nenhuma expulsão de morador e que, uma vez isso tendo ocorrido, a reparação torna-se muito difícil, sobretudo, pelas parcas condições de um Estado de Bem-Estar Social pobre de um Estado pobre como o Ceará.



Mas o domínio territorial das organizações criminosas, da mesma forma que não se solidificou de uma hora para outra, também não vai ser desfeito em um curto espaço de tempo. As pessoas que sofrem com as arbitrariedades das facções precisam, hoje, de amparo material, psicossocial e judicial.



Abrigo, restituição financeira, responsabilização de malfeitores são importantes para quem é expulso de sua casa. Da mesma forma, aos formuladores de políticas de segurança pública é preciso encarar, de frente, o desafio, sem subterfúgios, reconhecendo os limites das práticas atuais.



São necessárias novas intervenções em policiamento e investigação, mas também um novo entendimento sobre o que constitui a segurança pública, agregando ações para além dos muros e das paredes de batalhões e delegacias.

