Chacina da Grande Messejana, 10 anos depois: o que mudou na PM?
Na madrugada de 12 de novembro de 2015, 11 pessoas foram assassinadas em Fortaleza em uma vingança comandada por policiais militares, conforme a investigação. Além das condenações judiciais, houve mudança de mentalidade?
Há exatos dez anos, era registrada a chamada Chacina da Grande Messejana (ou Chacina do Curió), que deixou 11 mortos nos bairros Lagoa Redonda, Curió e Barroso. Da madrugada do dia 12 de novembro de 2015 até hoje, 45 policiais militares foram denunciados, 44 se tornaram réus, 34 foram pronunciados, 29 já foram a julgamento e 8 foram condenados a penas que variam de 13 anos e 5 meses a 315 anos e 11 meses de prisão.
Ainda falta o julgamento de um dos réus, além, claro, dos recursos interpostos tanto pela acusação quanto pelas defesas em 2º Grau. Há também um inquérito policial em andamento, baseado nas declarações de um homem que afirma ter participado da matança, o que pode resultar no indiciamento de novos acusados.
Entretanto, para além das responsabilizações judiciais individuais, é necessário refletir sobre os efeitos que ocorreram — ou que, pelo menos, deveriam ter ocorrido — dentro da própria instituição Polícia Militar do Ceará (PM-CE).
Ao longo desses dez anos, foi comum ouvir nas fileiras da corporação críticas à investigação da Delegacia de Assuntos Internos (DAI) e à condução da ação penal pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).
É evidente que toda e qualquer atividade de órgãos do Estado pode — e deve — estar sob escrutínio público, assim como é legítimo o exercício da ampla defesa por qualquer pessoa acusada de um crime.
Mas, fora do círculo de advogados e familiares dos réus, são perigosos os discursos defendendo ter havido perseguição à PM-CE ou que sugerem que as consequências da apuração da chacina foram nocivas à atividade policial — sob o argumento de que os agentes de segurança poderiam, desde então, agir com receio de realizar determinados procedimentos próprios à profissão por medo de se tornarem alvos de investigação.
Não deveria ser controverso que o que ocorreu na madrugada de 12 de novembro de 2015 foi extremamente grave. Dezenas de agentes públicos se reuniram em uma base do extinto programa Crack, é Possível Vencer e percorreram uma ampla área — da Lagoa Redonda ao Barroso — praticando crimes por mais de duas horas sem que nenhum oficial superior ou outra corporação interviesse para evitar a barbárie.
Diante disso, deveria ter sido prioritário compreender quais falhas de procedimento permitiram o massacre, e, sobretudo, transformar a cultura interna que tornou possível o assassinato aleatório de 11 pessoas e as lesões a outras sete. Crimes que, segundo a investigação, foram motivados pelo desejo de vingar a morte de um soldado em um latrocínio e as ameaças sofridas por outro PM após ele matar um adolescente que seria envolvido com o tráfico local.
Pode-se argumentar que a Chacina da Grande Messejana foi um fato isolado, sem precedentes e jamais repetido. Não é verdade. Continua presente — tanto nas forças de segurança, quanto na sociedade — a filosofia do “bandido bom é bandido morto”, que legitima justiçamentos indiscriminados nas periferias, como os que ocorreram em 12 de novembro de 2015.
Desde a Chacina da Grande Messejana, vários episódios indicam que permanece o cerne das convicções que motivaram a matança de 2025, embora o modus operandi possa ter mudado.
Portanto, torna-se bastante claro que o arbítrio que considera que somente as execuções extrajudiciais — e não o Estado Democrático de Direito — são capazes de resolver o problema da violência no Ceará continua sendo uma ideologia poderosa. O receio de “se indispor com a tropa” e, assim, prejudicar o combate às facções criminosas não pode ser maior que o dever de preservar a PM-CE de ter criminosos em suas fileiras.
Não podemos pagar as balas que matam nossos filhos, como costuma dizer Edna Carla Souza, mãe de Alef Souza Cavalcante, de 17 anos, uma das vítimas da chacina.
Além dele, foram mortos na Chacina da Grande Messejana: Antônio Alisson Inácio Cardoso, de 16 anos; Francisco Elenildo Pereira Chagas, de 40 anos; Jandson Alexandre de Sousa, de 19 anos; Jardel Lima dos Santos, de 17 anos; José Gilvan Pinto Barbosa, de 41 anos; Marcelo da Silva Mendes, de 17 anos; Patrício João Pinho Leite, de 16 anos; Pedro Alcântara Barrozo do Nascimento Filho, de 18 anos; Renayson Girão da Silva, de 17 anos; e Valmir Ferreira da Conceição, de 37 anos.
