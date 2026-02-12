Internet, água, voto: os mercados almejados pelas facções no Ceará

Foto: FÁBIO LIMA CANINDÉ-CE, BRASIL,31.10.2025: Operação das forças policiais do Ceará matam sete integrantes do CV em Canindé. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

Na última quarta-feira, 4, veio à tona a atuação criminosa da facção Comando Vermelho (CV) contra distribuidoras de água em Sobral. Os criminosos passaram a cobrar taxas dos comerciantes, além de impor a compra de produtos apenas de fornecedores que se renderam aos achaques.



“As empresas estariam sendo obrigadas a pagar um certo valor por garrafão de água vendida e os comerciantes eram obrigados a comprar e vender apenas essa determinada marca de água que, em tese, estaria sendo extorquida pela organização criminosa”, afirmou na segunda-feira, 9, o delegado Lucídio Gomes, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Norte, em entrevista à TV Verdes Mares e ao Portal Coqueiros FM 95,3.



A comercialização de água se soma a outros mercados já explorados pelas facções no Ceará, como fartamente documentado nos últimos anos. As extorsões praticadas contra provedores de internet seguem ocorrendo, embora ações mais espetaculosas — como incêndios de veículos das empresas — tenham se tornado menos frequentes.

No residencial Cidade Jardim II, localizado no bairro José Walter, a exploração por integrantes de facções de serviços como internet, TV a cabo e gás é realidade, pelo menos, desde 2019.

De lá para cá, essas práticas só se disseminaram entre os faccionados do Estado, da mesma forma que os “pedágios” cobrados de comerciantes sob o pretexto de provimento de “segurança” e o aluguel de imóveis tomados de moradores que foram expulsos de suas casas.

Na verdade, nem mesmo o monopólio da venda de água mineral é exatamente uma novidade. Em 2023, o Ministério Público do Estado (MPCE) realizou uma operação no residencial Pabussu, em Caucaia, após denúncias indicarem que criminosos da região obrigavam moradores a comprar água e gás apenas de vendedores específicos, monopólio que também se estendia ao fornecimento de internet.

Leia mais Homicídios caíram no Ceará em 2025, mas números seguem longe do ideal

Disputa entre facções: Caucaia e Grande Messejana merecem atenção redobrada em 2026

Saber a área onde uma facção age é questão de sobrevivência no Ceará Sobre o assunto Homicídios caíram no Ceará em 2025, mas números seguem longe do ideal

Disputa entre facções: Caucaia e Grande Messejana merecem atenção redobrada em 2026

Saber a área onde uma facção age é questão de sobrevivência no Ceará





Nas eleições de 2024, o Ceará constatou que o domínio territorial das facções permite até que o voto seja transformado em mercadoria. Seja através da extorsão de candidatos interessados em fazer campanha em territórios sob influência das facções, seja por alianças diretas com os políticos.

Em 2025, a partir de uma delação feita por um ex-integrante, descobriu-se que a hoje extinta Guardiões do Estado (GDE) tinha o jogo do bicho como sua principal fonte de receita. Os R$ 200 mil que a GDE faturaria mensalmente com o jogo clandestino, porém, não se equipara à marca de R$ 1 milhão que o rival, o CV, teria chegado a faturar por mês, conforme divulgado pela Draco em 2022.



Esse cenário remete à célebre máxima do Coronel Nascimento, personagem de Wagner Moura em Tropa de Elite 2: “Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais que um ponto de venda de drogas. Favelado gosta de assistir TV a cabo, favelado bebe água, favelado acessa a internet, favelado usa gás para cozinhar, favelado toma empréstimo. Toda favela é um mercado poderoso, onde muita coisa é comprada e vendida”.

Inclusive, é muito possível que o intercâmbio criminoso entre grupos do Ceará e do Rio de Janeiro tenha contribuído para a expansão das atividades extorsivas no Estado.

Como é de conhecimento público, os principais líderes do CV no Ceará estão escondidos em comunidades cariocas, de onde emitem ordens para os subordinados que permanecem em terras alencarinas. Ao se familiarizarem com o vasto portfólio de atividades ilegais já existente há décadas no Rio, os criminosos cearenses podem ter se inspirado a adotar práticas semelhantes no Estado, ampliando os já vultosos lucros obtidos com o tráfico de drogas.

Em um momento em que o CV interferiu diretamente na dinâmica das torcidas organizadas, a população cearense já se pergunta qual o próximo filão a ser explorado pelas facções.



Com a hegemonia do CV na maior parte de Fortaleza e também em Maracanaú e Maranguape, existe a possibilidade de vermos uma atuação faccional menos voltada para o enfrentamento de rivais e mais direcionada para a ampliação de rendimentos.

Os homicídios podem até cair, mas as extorsões e outras formas de opressão tendem a persistir. É o preço que o cearense paga pela ineficácia das políticas de segurança pública implementadas ao longo de décadas pelas múltiplas instâncias de poder — do Governo Estadual, claro, mas também do Executivo Federal, passando ainda pelos Legislativos e pelo Judiciário.

Resta torcer para que, diante de eventual alívio da pressão provocado pela redução no número de assassinatos, o Estado consiga se reorganizar e enfrentar as demais frentes de violência e coerção perpetradas pelas facções.