Internet, água, voto: os mercados almejados pelas facções no Ceará

“As empresas estariam sendo obrigadas a pagar um certo valor por garrafão de água vendida e os comerciantes eram obrigados a comprar e vender apenas essa determinada marca de água que, em tese, estaria sendo extorquida pela organização criminosa”, afirmou na segunda-feira, 9, o delegado Lucídio Gomes, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Norte, em entrevista à TV Verdes Mares e ao Portal Coqueiros FM 95,3.
Esse cenário remete à célebre máxima do Coronel Nascimento, personagem de Wagner Moura em Tropa de Elite 2: “Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais que um ponto de venda de drogas. Favelado gosta de assistir TV a cabo, favelado bebe água, favelado acessa a internet, favelado usa gás para cozinhar, favelado toma empréstimo. Toda favela é um mercado poderoso, onde muita coisa é comprada e vendida”.
Inclusive, é muito possível que o intercâmbio criminoso entre grupos do Ceará e do Rio de Janeiro tenha contribuído para a expansão das atividades extorsivas no Estado.
Como é de conhecimento público, os principais líderes do CV no Ceará estão escondidos em comunidades cariocas, de onde emitem ordens para os subordinados que permanecem em terras alencarinas. Ao se familiarizarem com o vasto portfólio de atividades ilegais já existente há décadas no Rio, os criminosos cearenses podem ter se inspirado a adotar práticas semelhantes no Estado, ampliando os já vultosos lucros obtidos com o tráfico de drogas.
Os homicídios podem até cair, mas as extorsões e outras formas de opressão tendem a persistir. É o preço que o cearense paga pela ineficácia das políticas de segurança pública implementadas ao longo de décadas pelas múltiplas instâncias de poder — do Governo Estadual, claro, mas também do Executivo Federal, passando ainda pelos Legislativos e pelo Judiciário.
Resta torcer para que, diante de eventual alívio da pressão provocado pela redução no número de assassinatos, o Estado consiga se reorganizar e enfrentar as demais frentes de violência e coerção perpetradas pelas facções.
