Obrigado, Zagallo

Foto: ucas Figueiredo/CBF Inauguração da estátua de cera do Zagallo no Museu Seleção Brasileira. Lucas Figueiredo/CBF

Mario Jorge Lobo Zagallo teve uma contribuição direta no meu amor pelo futebol. E, consequentemente, na minha escolha profissional pelo jornalismo esportivo. A seleção brasileira comandada pelo Velho Lobo na Copa do Mundo de 1998 me acertou em cheio.

A partir dali virou vício inerente. Passei a respirar futebol. A minha infância foi diretamente influenciada pelo Mundial de 1998, mesmo com o desfecho trágico futebolisticamente, com o Brasil sendo atropelado pela França e ficando com o vice.

Foi a minha primeira frustração na vida, que eu lembre. Mas em meio à tristeza da derrota na final — um 3 a 0 acachapante aplicado pelos franceses, comandados por Zidane; sem esquecer de Emmanuel Petit também, que marcou um dos gols e nunca mais saiu da minha memória —, veio o amor intenso por este esporte.

Leia mais Cafu pede campeonato com o nome de Zagallo e critica indefinições na CBF

Corpo de Zagallo é velado na sede da CBF com presença de campeões mundiais

Saiu no O POVO: Gol de Zagallo na Copa de 58 Sobre o assunto Cafu pede campeonato com o nome de Zagallo e critica indefinições na CBF

Corpo de Zagallo é velado na sede da CBF com presença de campeões mundiais

Saiu no O POVO: Gol de Zagallo na Copa de 58

Antes do marcante revés, teve uma caminhada extraordinária. Teve Ronaldo Fenômeno desfilando dribles e gols. Quem não raspou a cabeça naquela infância no estilo Ronaldinho? Não só raspei, como vivia na maior parte do dia trajado com o uniforme da seleção brasileira.

Detalhe. Meu uniforme, na época, não tinha número nem nome estampado nas costas. Minha mãe, uma querida, pintou o 9 e o nome Ronaldo para deixar meu manto completo.

E o que falar da semifinal? Explodi em felicidade com aquela classificação diante da Holanda, que tinha um timaço. Em Paracuru, eu, meu pai e meus dois irmãos ficamos paralisados em frente à televisão, de mãos dadas, torcendo pelo Brasil comandado por Zagallo.

A energia do Velho Lobo contagiava. Antes do Mundial, a seleção conquistou a Copa América de 1997. Foi logo após o título que Zagallo entoou uma de suas frases mais famosas: "Vocês vão ter que me engolir". Um recado para os críticos.

Aquele universo todo me encantava. E me encanta até hoje. Sigo com o mesmo amor e entusiasmo do menino que se encantou na Copa de 1998 com a seleção brasileira montada pelo Velho Lobo.

Obrigado, Zagallo. Você sempre foi uma das memórias mais vivas da minha infância. Descanse em paz.