Medo ou coragem? O tapa com classe de Vojvoda na visão deturpada do futebol do eixo

Foto: Fábio Lima Vojvoda criou laços fortes no Fortaleza e quer seguir trabalhando no clube

O eixo do futebol brasileiro tem o rei na barriga. Uma parte considerável de quem vivencia o esporte mais popular do país sob a óptica do Sudeste, que só enxerga o que acontece pelas bandas do Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, pensa que não existe nada além de lá.

A arrogância de quem só vê o futebol do eixo cega qualquer palmo fora das linhas sudestinas.

Quem é do Nordeste precisa encarar a necessidade de reforçar, com certa frequência, e valorizar nossa região. Belchior já explicava sem rodeios, na canção "Meu Nordeste", que não somos do lugar dos esquecidos, da nação dos condenados ou do sertão dos ofendidos.

Conhecemos o nosso lugar. E tem sudestino que pensa saber mais sobre nós mesmos e nossas decisões.

A visão deturpada do futebol do eixo enxerga medo e comodismo na decisão do gigante Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, em permanecer num clube do Nordeste.

Para esta turma é difícil de engolir. Como um treinador de futebol prefere ficar no Fortaleza e dizer não para clubes como Flamengo, São Paulo, Vasco, Santos, entre outros tradicionais do futebol do eixo.

O medo, na verdade, é coragem. O comodismo, na verdade, é compromisso.

Em uma coletiva de mais de uma hora na quarta, Vojvoda, em dois momentos, rebateu os mimados críticos do eixo e soletrou o porquê de não arredar o pé do Pici.

"'O Vojvoda não quer aceitar um desafio num clube grande'. Alguns podem pensar assim. Eu tenho um projeto, tenho meus desafios pessoais. O Fortaleza é um clube grande. Ainda não conseguiu o topo. Acho que têm muitas possibilidades de continuar evoluindo. Este é meu desafio, é que o Fortaleza e o Vojvoda continuem crescendo juntos", afirmou o argentino.

"Estou bem no Fortaleza. Não é por comodidade (que permaneço). Fortaleza tem pressão também. Estou morando em uma cidade que gosto. Por que vou a outra cidade? Por dinheiro? Pode ser, mas eu tenho direito de decidir onde quero morar, onde quero trabalhar e com quem quero trabalhar", disse ele em outro momento.

"Eu gosto de respeitar um projeto. Tem que ser escolhido por mim. Eu vou fazer o que quero. É minha carreira", completou.