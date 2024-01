Vencer e frear a crise

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Vagner Mancini, técnico do Ceará no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas.

O Ceará tem uma ótima oportunidade para frear a nuvem turbulenta que ronda o Porangabuçu. Após os casos de dívidas que vieram à tona e tumultuaram internamente o clube alvinegro, a equipe entra em campo pela segunda vez na temporada sob pressão.

O adversário, embora inferior tecnicamente, pode dificultar para um time que engatinha em busca da formação ideal. O Floresta tem um elenco entrosado e jovem. Venceu o Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense com propriedade.

Em meio à profunda reformulação de elenco, o técnico Vagner Mancini ainda está em fase de experimentos.

Diante deste contexto, tudo que a equipe não precisava era uma situação de pressão externa. Obviamente, o descontentamento e as críticas por parte da torcida não têm a ver, neste momento, com o desempenho do time, mas sim com a diretoria.

Por outro lado, o ambiente de insatisfação pode crescer e se virar rapidamente contra o elenco e o treinador Mancini, caso os resultados positivos não venham.

A paciência, normal em começo de temporada, está mais curta pelos péssimos trabalhos nos últimos dois anos. A até então agenda positiva do clube neste início de ano, com avaliações favoráveis da torcida sobre as contratações e o trabalho do departamento de futebol, ficou em segundo plano com o conhecimento público das dívidas.

O caso Barletta, estopim para o surgimento de informações de outras dívidas, obrigou o presidente do Ceará, João Paulo Silva, que vinha adotando uma postura mais discreta, a vir a público se explicar.

O dirigente garante que, embora haja débitos, a situação está controlada pelo clube. Ressaltou também os esforços da diretoria em blindar o elenco da pressão extracampo.

O zagueiro Ramon Menezes, uma das caras novas da versão 2024 do Ceará, fez questão de reforçar em sua apresentação que os problemas financeiros não vão interferir no desempenho da equipe.

Futebol é muito dinâmico. A cada três dias quem está por baixo pode ser alçado aos céus, e vice-versa. Para o Ceará, a melhor solução para o momento é vencer e vencer. Uma sequência positiva com performances satisfatórias fecha a porta na cara da crise.