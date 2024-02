O que mais chamou a atenção nos três primeiros jogos de Ceará e Fortaleza na temporada foram três jovens atletas, de 18 e 23 anos. Erick Pulga, Kervin Andrade e Kauan roubaram a cena em campo e ganharam mais holofotes do que remanescentes e novos reforços dos dois elencos.

Aos 23 anos, Pulga aproveitou as chances de Vagner Mancini, após oscilar bastante sob os comandos de Eduardo Barroca e Guto Ferreira, e agarrou a titularidade em 2024. O ex-Ferroviário é o principal destaque do Alvinegro neste início de temporada.

Em três jogos, todos como titular, atuando nos 90 minutos de cada partida, Pulga marcou dois gols e deu uma assistência. Driblador e objetivo, o jovem atacante tem sido a peça de desequilíbrio do ataque do Vovô.

As atuações recentes lembram o bom momento dele no Tubarão da Barra. E é isso que a diretoria alvinegra espera de Pulga. Apesar da pouca idade, o camisa 23 pode se tornar um líder técnico no elenco do time do Porangabuçu.

No Fortaleza, Kervin e Kauan saíram do time sub-20 que disputou a Copinha direto para a equipe profissional. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, muito sabiamente, aproveitou os primeiros jogos de 2024, no Campeonato Cearense, para testar as duas joias da base tricolor. E eles deram conta do recado.

Habilidoso, Kervin teve participações nos três duelos do Fortaleza no Estadual, somando um gol e duas assistências. Com as atuações de destaques, a diretoria tricolor já acertou a renovação de empréstimo junto ao Deportivo La Guaira, da Venezuela, estendendo o vínculo de junho para dezembro de 2024.

Kauan foi outra ótima surpresa. Com personalidade, o volante construtor teve três atuações seguras, distribuindo passes e ajudando na marcação. As atuações o colocam como uma opção real para brigar pela titularidade na posição, que tem vaga aberta após a saída de Caio Alexandre.

Antes de integrar o profissional, a dupla foi destaque na campanha do Fortaleza até a terceira fase da Copinha. Kervin marcou três gols em cinco jogos e foi o vice-artilheiro da equipe, atrás apenas de Iarley, outra joia que será integrada ao time principal.