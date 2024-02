Arbitragem cearense de mal a pior

Foto: Lucas Emanuel/FCF Quarteto de arbitragem e capitães perfilados no jogo Ceará x Caucaia, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

A arbitragem do Campeonato Cearense tem me chamado a atenção negativamente. A última rodada do Estadual, quando o Ceará goleou o Caucaia e Fortaleza e Ferroviário empataram, rendeu momentos de trapalhadas surreais.

Os árbitros têm se perdido na tentativa de se impor diante dos jogadores, além dos erros nas marcações. Este tipo de situação, que vem se repetindo, tem contribuído para elevar a temperatura dentro de campo. Muitas faltas desnecessárias, muitos minutos de jogo parado.

Na vitória de 5 a 0 do Ceará sobre o Caucaia aconteceu de tudo. O árbitro Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior, que conduziu a partida, marcou inacreditáveis 41 faltas, conforme os dados do FootStats, e teve uma atuação para esquecer.

O homem do apito ainda protagonizou uma cena de total confusão e indecisão. Ninguém entendeu no estádio: jogadores, torcedores, comissões técnicas. Quem assistia à transmissão tampouco.

No primeiro tempo, Matheus Felipe disputou uma bola com um jogador do Caucaia. A bola saiu pela lateral. O árbitro marcou escanteio. O Caucaia cobrou. O árbitro parou o jogo.

Neste momento, o bandeirinha tentava comunicá-lo do erro, gesticulando com as mãos para indicar o lateral. O árbitro voltou a jogada e assinalou novamente escanteio. O Caucaia cobrou e Rodrigues Junior parou a jogada.

Correu até o bandeirinha, ouviu o companheiro e corrigiu o erro, assinalando o lateral.

O Caucaia cobrou o lateral, e o árbitro — pasmem — mandou voltar de novo. E, em seguida, apitou novamente o lateral, e finalmente o jogo foi retomado. Dá pra entender?

E a cereja do bolo de erros foi o gol claro de Recalde. Só a arbitragem viu diferente. Na súmula, o gol foi considerado contra de Diguinho, defensor da Raposa. Alguém explica isso?

Um dia após a partida, Rodrigues Junior comunicou à Comissão de Arbitragem a correção do autor do segundo gol da partida, o paraguaio Recalde.

No Clássico das Cores, Léo Simão apitou 27 faltas. E quando o jogo parava ficava um blá-blá-blá desnecessário. E os minutos passavam no relógio. No fim, deu nove minutos de acréscimos, enlouquecendo jogadores e comissão técnica do Ferroviário, que vencia o jogo por 1 a 0.