Arbitragem cearense dará conta do Clássico-Rei?

Foto: Lucas Emanuel/FCF Árbitro Rodrigues Júnior no jogo Fortaleza x Horizonte, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

A partir das 16h40min de hoje, a atenção do futebol cearense estará voltada para o Castelão, onde Fortaleza e Ceará disputam o primeiro Clássico-Rei da temporada. A responsabilidade do apito no embate é de Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, do quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Fortaleza e Ceará não quiseram trazer árbitro de fora, algo que já fizeram em outras ocasiões. Rodrigues Júnior apitará o Clássico-Rei pela segunda vez na carreira. A estreia no confronto aconteceu em 2020, no Campeonato Cearense.

Ele dará conta do recado num embate deste tamanho? Rodrigues Júnior tem sido um dos nomes de destaque do quadro da arbitragem cearense. Tenho minhas críticas, mas torço para que ele faça um bom trabalho.

Na coluna passada, critiquei a arbitragem cearense. Na ocasião, pontuei a atuação dos árbitros das partidas que envolveram Ceará e Fortaleza. Rodrigues Júnior foi quem apitou o jogo do Vovô contra o Caucaia.

Mesmo numa partida que terminou em goleada do Alvinegro por 5 a 0, o árbitro marcou inacreditáveis 41 faltas e chegou a dar gol contra no tento claro anotado por Recalde (consertou um dia depois).

Rodrigues também protagonizou uma cena de indecisão e confusão na marcação de um lateral, que inicialmente apitou escanteio. Foram quatro tentativas de cobrança (dois escanteios e dois laterais) até o jogo retomar. E o relógio rodando.

Uma situação desta num clássico pode levar o árbitro perder o controle da partida. Num embate entre Fortaleza e Ceará, com previsão de temperatura elevada nas disputas entre as duas equipes, ele terá capacidade de se impor, manter a ordem em campo e os ânimos de jogadores e comissões técnicas controlados? Espero que sim.

Detalhe. O primeiro Clássico-Rei do ano não terá VAR. Os clubes não quiseram investir para ter a tecnologia. Não vale chororô depois.

Direito de resposta. O presidente da Comissão de Arbitragem do Estado do Ceará, Paulo Silvio, me pediu gentilmente um direito de resposta em relação à coluna publicada no sábado passado: "Arbitragem cearense de mal a pior".

O convidei para participar do Trem Bala, programa do canal do O POVO no YouTube. Paulo Silvio defendeu a arbitragem, exaltou o momento do atual quadro de árbitros e elencou números relevantes para a instituição.

A entrevista na íntegra está disponível no canal do O POVO no YouTube.