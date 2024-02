Um camisa 9 obrigação e um cearense com possibilidade: a 1ª convocação de Dorival na seleção

Foto: Kenzo Tribouillard / AFP / Justin Tallis / AFP João Pedro e Evanilson são destaques no futebol europeu

Dorival Júnior divulgará nesta sexta-feira, 30, a sua primeira lista de convocados para a seleção brasileira. Na esperada convocação, é obrigação do treinador chamar um camisa 9 que tem brilhado na Europa, mais especificamente na Premier League. E tem um cearense com possibilidade também.

O melhor centroavante brasileiro na Europa atualmente se chama João Pedro. Principal jogador do Brigton, da Inglaterra, o ex-Fluminense soma 19 gols em 32 partidas com a camisa dos Seagulls.

João Pedro foi lembrado nas convocações de Fernando Diniz para os amistosos de novembro de 2023, que marcaram as últimas aparições do treinador após derrotas para a Argentina e Colômbia.

O centroavante entrou no segundo tempo no amistoso contra Colômbia, mas passou em branco. Na época, houve questionamentos sobre a convocação de JP. Mas quem questionou, certamente, não acompanha futebol europeu, e falei sobre isso aqui na coluna.

Cearense com possibilidade de convocação

O cearense Evanilson, artilheiro do Porto na atual temporada, pode ser uma surpresa na lista de convocados de Dorival Júnior. O centroavante, que não vestiu a camisa de nenhum time cearense no profissional, foi ainda jovem para o Fluminense e despontou no Tricolor das Laranjeiras.

Na base do Flu, em 2019, ele fez 28 gols em 33 jogos. Subiu ao profissional no mesmo ano. Na temporada seguinte, Evanilson se destacou na equipe principal, marcou oito vezes em 22 jogos e foi vendido ao Porto.

Na atual temporada, Evanilson já soma 20 gols em 29 jogos pela equipe portuguesa. O atleta é o jogador mais valioso do clube, com multa rescisória de 100 milhões de euros.