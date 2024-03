FCF vai custear 100% o equipamento do VAR nas semifinais do Cearense; saiba o valor

Foto: Aurelio Alves Semifinais do Campeonato Cearense 2024 terão VAR

A Federação Cearense de Futebol (FCF) custeará 100% os equipamentos necessários para o uso da arbitragem de vídeo (VAR) nos quatro jogos das semifinais do Estadual, que envolvem os duelos entre Ceará x Ferroviário e Fortaleza x Maracanã.

Conforme a coluna apurou, o custo total dos equipamentos é de aproximadamente R$ 120 mil. Já os clubes continuam com a responsabilidade do pagamento da arbitragem.

O VAR será comandado por árbitros cearenses já habilitados para conduzir o dispositivo. Ao todo, os árbitros assistentes terão 16 câmeras ao dispor para auxiliar o juiz em campo.

A comissão de arbitragem da Federação Cearense de Futebol (FCF) vai divulgar a escala de árbitros para as partidas das semifinais do Estadual nesta quinta-feira, 7.

Datas das semifinais do Campeonato Cearense

Ferroviário e Ceará se enfrentam em jogo de ida pela semifinal do Estadual neste sábado, 9, às 16h40min, no estádio Presidente Vargas (PV).

No domingo, 10, Maracanã e Fortaleza medem forças na Arena Castelão, às 16h40min.

Os jogos da volta será disputados no fim de semana dos dias 16 e 17. No sábado, o Ceará encara o Ferroviário no Castelão, às 16h40min. No domingo, o Fortaleza enfrenta o Maracanã também no Castelão, às 17 horas.