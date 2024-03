Voa, Kervin Andrade!

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Kervin Andrade em aquecimento antes do jogo Fortaleza x River-PI, no Castelão, pela Copa do Nordeste 2024

O grande personagem do Fortaleza neste primeiro trimestre da temporada 2024 se chama Kervin Andrade. O jovem de 18 anos teve o seu bom início de ano, que também coincide com o seu primeiro no profissional do Tricolor, coroado com a convocação para a seleção venezuelano.

É uma convocação histórica. É a primeira vez que um jogador atuando no futebol cearense recebe o chamado de uma seleção profissional de futebol. Uma ascensão meteórica de "Tuti", apelido que vem desde a infância por causa do personagem Chucky (sim, o boneco dos filmes de terror).

Tudo aconteceu muito rápido e de maneira precoce para a joia venezuelana. Aos 16 anos, ele já estava disputando suas primeiras partidas profissionais no Deportivo La Guaira, clube onde surgiu. Sempre foi tratado como um "diamante" desde as categorias de base no futebol venezuelano.

Antes mesmo de desembarcar no Pici para integrar as categorias de base do clube, em 2023, Kervin já havia sido listado como um dos 20 meias mais promissores do mundo, segundo o Cies, respeitado observatório de futebol.

Veio a temporada de 2024 e Kervin brilhou na campanha do Fortaleza na Copinha. Em cinco jogos, ele marcou três gols e deu uma assistência. O desempenho foi suficiente para chamar a atenção de Juan Pablo Vojvoda, que quis imediatamente o garoto no time profissional.

E o técnico argentino não perdeu tempo e deu chance para Kervin logo na estreia do Fortaleza na temporada profissional diante do Horizonte, no Campeonato Cearense. O venezuelano marcou um gol na vitória por 2 a 0.

E desde então Kervin tem sido o principal destaque da equipe comandada por Vojvoda. São três gols e três assistências em dez partidas disputadas, que fazem dele - ao lado de Pikachu - o jogador com mais participações diretas em gols do elenco tricolor.

O desempenho até aqui pelo Fortaleza agradou o técnico da seleção venezuelana, Fernando Bastista, que o convocou para os amistosos contra Itália e Guatemala, nos dias 21 a 24 de março. Voa, Kervin.