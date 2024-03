Após julgamento do Sport, Marcelo Paz cobra punição criminal a responsáveis por atentado

Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza

Vinte dias se passaram desde que a delegação do Fortaleza foi atacada covardemente no Recife, e ninguém foi preso até agora. Em paralelo à esfera criminal do caso, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu nesta terça-feira, 12, o clube pernambucano com oito jogos de portões fechados e multa de R$ 80 mil.

Após o julgamento, a coluna procurou o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, que também foi vítima do atentado ao ônibus que carregava à delegação tricolor, para saber a opinião do dirigente sobre a punição ao Sport.

Leia mais "Cenas de guerra": os relatos do atentado contra o ônibus do Fortaleza

FCF vai recorrer da decisão do STJD e pedirá exclusão do Sport da Copa do Nordeste Sobre o assunto "Cenas de guerra": os relatos do atentado contra o ônibus do Fortaleza

FCF vai recorrer da decisão do STJD e pedirá exclusão do Sport da Copa do Nordeste

"Não tenho avaliação se o tamanho da pena é pouco ou muito. O importante é sair da impunidade. Porém, pra mim, o principal está faltando, e isso não depende do STJD, que é a identificação e punição criminal de quem cometeu o atentado", afirmou Marcelo Paz à coluna.

No último domingo, 10, o Fortaleza fez um protesto, - antes da partida diante do Maracanã pela semifinal do Campeonato Cearense - , contra a impunidade no atentado sofrido em Recife. Jogadores e membros da comissão técnica entraram em campo com uma camisa com marcas de sangue e a frase "1,5 centímetros" escrita nas costas.

O número se refere à distância que quase levou à fatalidade de um dos jogadores que foi ferido na cabeça durante o ataque criminoso.

O clube espera que a ação sirva para pressionar as autoridades a darem uma resposta rápida e contundente ao crime. Nas redes sociais, quase diariamente, o Leão cobra uma ação efetiva da justiça.