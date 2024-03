Sinal de alerta ligado no Pici

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 07.02.2024: Vojvoda. Ferroviário x Fortaleza, pelo campeonato cearense, no EstádioPresidente Vargas. (Foto: Aurélio Alves/ O POVO)

A classificação do Fortaleza sobre o Retrô, na Copa do Brasil — o time pernambucano disputará a Série D do Campeonato Brasileiro —, foi encarada com alívio pelos torcedores, depois de um 0 a 0 no tempo normal marcado por vários gols perdidos pelo Tricolor. A atuação (mais uma) liga o sinal de alerta no Pici.

O Fortaleza não tem conseguido ser aquela equipe que nos acostumamos a ver sob o comando de Juan Pablo Vojvoda: agressiva, intensa e eficiente.

Nos últimos nove jogos, o Fortaleza só venceu dois, empatou seis e perdeu um — este contra o CRB, em Maceió.

Um detalhe tem incomodado (com razão) bastante a torcida tricolor: o fato de o Leão não ter vencido nenhum clube que disputará a Série B ou C do Campeonato Brasileiro. Derrota para o CRB (B) e empates com Ceará (B), Sport (B), Botafogo-PB (C) e Ferroviário (C).

E nos últimos dois duelos diante de adversários da Série D, como Retrô e Maracanã, dois empates seguidos.

Todos os rivais do Fortaleza em 2024 foram equipes inferiores tecnicamente e financeiramente, e o escrete do Pici não conseguiu encantar em nenhum jogo até agora.

O clube tricolor passa por um momento delicado em termos de desempenho. E, claro, o torcedor está desconfiado. Vários jogadores importantes do elenco vivem fase ruim, como Moisés, Marinho, Lucero, entre outros.

Em 13 jogos na temporada, a defesa só não foi vazada em quatro. E o ataque vem perdendo muitos gols. Só no recorte dos últimos três jogos, o time finalizou 62 vezes, destas 49 foram finalizações erradas e só 13 certas. O resultado nas três partidas foi igual: empate.

Domingo tem mais uma decisão, contra o Maracanã, na semifinal do Estadual. Nova chance de vencer, convencer e dar uma resposta para a torcida.

Espero que Vojvoda não deixe seus melhores jogadores no banco de reserva. Não pode repetir o erro de manter Zé Welison, Kervin Andrade e Calebe fora dos 11 iniciais, como fez contra o Retrô. Quase custou caro.