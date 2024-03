Contradições no Fortaleza: entre o rompimento e a conivência com torcidas organizadas

Foto: FERNANDA BARROS Diretoria do Fortaleza abriu as portas do clube para que membros de torcidas organizadas se reunissem com elenco e cobrassem os jogadores

Apesar das palavras fortes e das notas oficiais que parecem expressar uma postura firme da diretoria do Fortaleza em relação as suas torcidas organizadas, os últimos acontecimentos revelam uma triste realidade: a falta de consistência e de comprometimento verdadeiro em combater quem promove violência.

No início de março, o Fortaleza anunciou, pela segunda vez em menos de seis meses, o rompimento com suas torcidas organizadas. Uma decisão que deveria, teoricamente, marcar uma postura enérgica contra a violência e os incidentes recorrentes envolvendo esses grupos.

No entanto, menos de um mês após esse anúncio, o clube abriu as portas para que membros dessas mesmas torcidas organizadas adentrassem suas dependências para cobrar os jogadores pelo momento ruim na temporada, nas vésperas do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense contra o Ceará.

Essa atitude contraditória expõe não apenas a fragilidade das decisões tomadas pela diretoria, mas também sua conivência com comportamentos violentos e prejudiciais ao ambiente esportivo. Como entender a suspensão "indeterminada" das torcidas organizadas quando, na prática, seus membros continuam tendo acesso ao clube e exercendo pressão sobre os atletas? Lugar de cobrança por parte do torcedor é na arquibancada.

Esse episódio lamentável evidencia um ciclo vicioso presente no futebol brasileiro, no qual medidas paliativas e declarações de intenção são frequentemente utilizadas como uma tentativa de acalmar os ânimos e evitar problemas imediatos, sem um comprometimento genuíno com a resolução dos problemas estruturais do esporte.

Não é por acaso que o futebol brasileiro continua estagnado em muitos aspectos, incapaz de promover mudanças significativas em sua cultura e em suas práticas. Enquanto os dirigentes dos clubes não assumirem uma postura verdadeiramente firme e comprometida com a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos no esporte, incluindo os torcedores, jogadores e funcionários, estaremos fadados a repetir os mesmos erros e enfrentar os mesmos problemas, uma e outra vez.

Portanto, é crucial que os dirigentes do Fortaleza, assim como de outros clubes do país, reconheçam a gravidade dessa situação e ajam de forma efetiva para romper com esse ciclo de violência e impunidade. Somente através de medidas concretas e consistentes poderemos vislumbrar uma mudança real no panorama do futebol brasileiro, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável para todos os envolvidos.