1º Clássico-Rei da final do Estadual decepciona em emoção e grandes chances de gol

Foto: FABIO LIMA/O POVO Clássico-Rei da final do Estadual, neste sábado (30/6), teve poucas chances claras de gols

O tão aguardado primeiro jogo da final do Campeonato Cearense entre Fortaleza e Ceará na Arena Castelão neste sábado, infelizmente, não correspondeu às expectativas em termos de emoção e oportunidades de gol. O empate sem gols, 0 a 0, deixou um gosto amargo para os torcedores ávidos por um espetáculo digno de uma final.

Desde o apito inicial, ficou claro que ambas as equipes estavam mais preocupadas em não sofrer gols do que em marcar. Havia receio dos dois lados em expor seus sistemas defensivos para o adversário. As defesas, inclusive, foram os destaques das equipes no Clássico-Rei.

O primeiro tempo foi marcado por excesso de cautela, com poucas iniciativas ofensivas e um jogo truncado no meio-campo. O Ceará teve mais posse de bola, mas falhou em transformar essa vantagem em oportunidades concretas de gol, esbarrando na defesa sólida montada pelo Fortaleza, que atuou com três zagueiros - Brítez, Titi e Kuscevic.

Por sua vez, o Fortaleza adotou uma postura mais defensiva, apostando em jogadas esporádicas de contra-ataque sem evolução por conta da bem arrumada defesa do Ceará.

No segundo tempo, apesar de uma leve melhora na intensidade, as equipes continuaram a falhar na criação de jogadas decisivas.

O Fortaleza voltou mais agressivo e conseguiu dominar as ações ofensivas, porém, sem efetividade na hora de concluir as jogadas. O Ceará, por sua vez, soube explorar os contra-ataques, mas também pecou na hora de finalizar, desperdiçando chances preciosas.

A melhor jogada do Tricolor foi uma finalização de Dudu dentro da área, mas Richard salvou. Do lado Alvinegro, Erick Pulga finalizou de fora da área e obrigou a João Ricardo a fazer uma bela defesa.

Na grande oportunidade do segundo tempo, Saulo Mineiro arrancou, ganhou a jogada contra Kuscevic, invadiu a área e finalizou em cima do goleiro João Ricardo.

Com isso, o empate em 0 a 0 deixa um gosto de decepção para os torcedores e coloca uma pressão extra sobre as equipes para o segundo jogo da final.

O empate deixa tudo em aberto para a partida da volta, no próximo sábado, 6, no Castelão. Desta vez, o Ceará será o mandante do jogo.