Barceló e Lucero foram os piores do Clássico-Rei ou a bola não chegou?

Foto: SAMUEL SETÚBAL/O POVO; Lucas Emanuel/FCF Lucero e Barceló foram os piores do Clássico-Rei, no primeiro jogo da final do Estadual?

O Clássico-Rei é um dos daqueles encontros futebolísticos que sempre despertam paixões e debates acalorados. Após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, um tema específico chamou a atenção: a fraca atuação dos atacantes Juan Martín Lucero, do Fortaleza, e Facundo Barceló, do Ceará.

A questão que se impõe é: foram eles os piores em campo ou a culpa recai sobre a falta de municiamento do ataque?

Eu debati com o comentarista da Rádio O POVO CBN, Thiago Minhoca, no FutCast sobre o desempenho dos dois centroavantes. Para mim, a fraca performance na dupla tem mais a ver com problemas na criação ofensiva e no municiamento do ataque. Acredito que a bola não chegou para eles da forma adequada.

Thiago Minhoca já vê de outra forma. Para o comentarista, eles receberam passes importantes, mas não souberam aproveitar as oportunidades quando acionados na partida. A dupla, na análise de Minhoca, não contribuiu em nada no jogo ofensivo de Ceará e Fortaleza.

É inegável que ambos os jogadores tiveram um desempenho aquém do esperado. Lucero e Barceló não conseguiram se destacar, nem mesmo em momentos cruciais da partida. Entretanto, é preciso analisar o contexto em que estavam inseridos. O futebol é um esporte coletivo e o desempenho de um jogador muitas vezes é reflexo do desempenho do time como um todo.

No caso específico do Clássico-Rei, as equipes pareciam pouco inspiradas na criação de jogadas ofensivas. Isso acabou refletindo diretamente no desempenho dos atacantes, que se viram muitas vezes isolados e sem opções para finalizar com eficácia. Além disso, a marcação cerrada imposta pelos adversários dificultou ainda mais a vida de Lucero e Barceló, que não tiveram espaços para mostrar seu potencial.