Alan Neto: não para nem a pau nem a bala

O querido Alan Neto partiu para o trem da eternidade, mas deixa um legado imortal na crônica esportiva e no jornalismo cearense. A trajetória de quase 60 anos dedicada à comunicação, das ondas do rádio até a internet, sempre esteve lado a lado com o atual e o disruptivo, independente e irreverente. É espelho para as gerações futuras.

A criatividade reinava na cabeça do Trem Bala. Ágil, informativo e polêmico. Alan juntava várias facetas em uma voz. A irreverência única encantava. Quando o trem começava viagem, era difícil parar de acompanhar a condução do maquinista.

Os tantos personagens criados eram uma extensão da mente brilhante de Alan. Sabia misturar teatro e comunicação para abordar o futebol. Às vezes com mais seriedade, outras com ironia. Misturava o popular com linguagem mais rebuscada, dominava o português de maneira artística.

Alan era único. Difícil encontrar qualquer parâmetro na comunicação. O passageiro parava, ficava e era levado no vagão do trem. Seja por estranhamento, seja por encantamento. O jornalista era um domador de audiência.

Os bordões se eternizaram na memória da crônica esportiva cearense. Utilizados quase como um feitiço para seus passageiros. O "olha o dedo do Trem Bala" era o ponto alto do performático Alan.

O "não para, não para nem a pau nem a bala" representava perfeitamente a figura Alan Neto de ser. Um sujeito apaixonado que não queria parar, nem por um segundo, a viagem pelos prazeres do jornalismo. Chegou aos 80 e poucos com a mesma paixão e o mesmo entusiasmo da juventude, quando engatinhava na profissão.

Sem amarras, ele incomodou. Não dava passos para trás nem abaixava a cabeça para a pressão. "A verdade acima de tudo", entoava constantemente com seu vozeirão. Uma figura independente que colocava o dedo na ferida.

Alan Neto será lembrado não apenas por suas façanhas profissionais, mas também por sua generosidade e calor humano. Era um mentor para muitos jovens jornalistas, sempre disposto a compartilhar sua sabedoria e experiência.

Sua partida deixa um vazio imenso na comunidade jornalística, mas seu legado continuará a guiar e inspirar aqueles que seguem seus passos. n