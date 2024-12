Com Nordestão em pauta, Federações discutem em assembleia futuro do futebol brasileiro

Foto: Ithalo Silva/CBF Taça da Copa do Nordeste 2024 na final CRB x Fortaleza, no Estádio Rei Pelé

A sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, será palco da assembleia que reunirá todas as federações do futebol brasileiro, nesta sexta-feira, 13. O objetivo do encontro é discutir o calendário de 2026, que deverá sofrer mudanças significativas.

Um dos pontos em debate é a possível alteração na Copa do Brasil. Entre os impactos cogitados está a vaga até então garantida ao campeão da Copa do Nordeste para a 3ª fase do certame nacional.

A coluna apurou que a Federação Cearense de Futebol (FCF), que será representada pelo presidente Mauro Carmélio na assembleia, é favorável à manutenção da regra vigente até 2024.

A exclusão - para 2025 - do artigo que assegurava a vaga para a Copa do Brasil no regulamento da Copa do Nordeste pegou de surpresa dirigentes dos dois principais clubes do Estado.

Procurados pela coluna, o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, e o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiram desconhecer a mudança. Na terça-feira, 10, o dirigente alvinegro esteve reunido com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no Rio de Janeiro. À coluna, João Paulo revelou que o tema da vaga para uma fase avançada da Copa do Brasil via Nordestão não foi tratado no encontro.

O dirigente tricolor, por sua vez, abordou o futuro da Lampions em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO nesta quarta-feira, 11.

"Não temo de forma alguma o fim da Copa do Nordeste. Quem se propor a falar sobre isso vai estar dando um tiro no pé absurdo. Primeiro porque a Copa do Nordeste já está no coração das torcidas. O torcedor prefere ir para um jogo como Fortaleza contra Sport do que Fortaleza contra Horizonte. É uma verdade. O público é maior, a receita é maior, a atração é maior", afirmou Paz.