Ceará vence, convence e chega fortalecido para Clássico-Rei contra o Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Galeano, atacante do Ceará, comemora gol marcado diante do Fluminense

Nos momentos mais críticos da Série A, o Ceará tem dado resposta. E quando o Z-4 voltava a assustar, o Vovô reagiu com uma vitória segura, organizada e equilibrada sobre o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, 2, na Arena Castelão.

O Alvinegro foi superior ao rival carioca durante os 90 minutos, soube explorar os espaços na defesa adversária e construiu o placar com gols de Galeano e Pedro Raul.

Depois de quatro jogos sem vencer e de atuações ruins, o time de Porangabuçu mostrou uma postura completamente diferente. As mudanças promovidas por Léo Condé foram fundamentais — especialmente a entrada de Sobral, que fez bom jogo ao lado de Zanocelo, ajudando na marcação e aparecendo como homem-surpresa no ataque, e o retorno de Marcos Victor, um dos melhores em campo ao formar dupla de zaga com Willian Machado.

O Ceará apresentou repertório ofensivo. Foi além da insistência habitual nos cruzamentos, construiu jogadas com trocas de passes objetivas, explorou bem os lados do campo e encaixou contra-ataques velozes. Na defesa, impôs muitas dificuldades ao Flu, que finalizou apenas quatro vezes em toda a partida.

Com um jogador a mais desde os 13 minutos do segundo tempo, o Alvinegro controlou o jogo e poderia ter ampliado o placar, não fossem as chances desperdiçadas.

A vitória recupera a confiança do Ceará antes de um Clássico-Rei que pode colocar o Vovô definitivamente fora da briga contra o rebaixamento e complicar ainda mais a situação do Fortaleza.