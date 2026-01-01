Violência contra mulher no Cariri é preocupação além dos números

Foto: Fernanada Barros Imagem de apoio ilustrativo. O feminicídio aconteceu na madrugada de 6 de maio de 2024, no Sítio Timbaúba, zona rural do município de Brejo Santo, no Interior do Ceará

A violência contra as mulheres atingiu números recordes em 2025 no Cariri. De janeiro a novembro, foram 3.986 casos registrados nas Delegacias da região, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Nunca antes, em um intervalo igual, tantos casos tinham sido contabilizados desde o começo da série histórica, em 2015.

Nesses dez anos, as estatísticas só aumentam. No primeiro ano do levantamento, 1.792 mulheres procuraram a Polícia para denunciar agressões. Ano passado, antes mesmo da divulgação dos dados de dezembro, o número já beirava os quatro mil casos.

Mas a preocupação com o aumento assustador da violência contra a mulher no Cariri vai além dos números, pois há episódios de agressões que nem sequer chegam ao conhecimento das autoridades. São as chamadas subnotificações. Por medo, as vítimas evitam denunciar os agressores e o ciclo de violência não cessa. É que, muitas vezes, o inimigo mora dentro de casa.

A brutalidade vem de quem um dia jurou amor. Não por coincidência, mais da metade dos casos de violência contra a mulher contabilizados pela SSPDS na região ocorre entre a noite e a madrugada. É quando os casais, geralmente, estão juntos, e a crueldade transforma o lar em prisão.

No momento em que, finalmente, as vítimas conseguem superar a aflição e entregar os agressores à Justiça, a preocupação passa a ser o dia seguinte. A nova vida não é automática. Surgem inseguranças, dúvidas e incertezas. Desde um novo teto para morar até os impactos na relação com parentes. E nessa hora, em meio à vulnerabilidade psicológica das vítimas, amparo e acolhimento são necessidades de primeira ordem.

No Cariri, a Casa da Mulher Cearense, localizada em Juazeiro do Norte, é o porto seguro de quem busca se libertar da violência. Desde a sua inauguração, em março de 2022, mais de 80 mil mulheres foram atendidas, conforme noticiado pela rádio O POVO CBN Cariri. Por dia, segundo a coordenadora Mara Guedes, pelo menos treze novas vítimas procuram ajuda.

Lá elas são acolhidas por uma equipe multidisciplinar, que conta com assistentes sociais e psicólogas. Os profissionais trabalham de modo integrado com os órgão da Justiça, formando uma rede de apoio para garantir que o agressor fique longe da vítima.

No mesmo espaço atuam a Delegacia da Polícia Civil, Tribunal de Justiça, setor psicossocial, Ministério Público e Defensoria Pública. As mulheres têm acesso ainda a salas de apoio, brinquedoteca, refeitório, vestiários, depósito, jardins e áreas de passeios. Funcionamento integral, às 24h nos sete dias da semana. Uma política pública que protege e liberta. Contudo, é preciso mais. O Estado —em sentido amplo— tem o dever de identificar onde está a violência fora das estatísticas. É urgente o fortalecimento da inteligência policial focada na prevenção e no combate à violência doméstica.

