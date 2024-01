Fala, Wilde!

Foto: Reprodução/Instagram Escritor Oscar Wilde

.

O mais terrível não é termos nosso coração partido, pois corações foram feitos para ser partidos, mas transformar nossos corações em pedra.

Um sonhador é aquele que só ao luar descobre seu caminho, e que, como punição, vê o dia amanhecer antes do resto do mundo.

Nenhum homem é rico o bastante para comprar o seu passado .... Ser natural é a mais difícil das poses.

É absurdo dividir as pessoas em boas e más, elas são apenas encantadoras ou cansativas .... Dinheiro é como adubo, só serve quando espalhado.

A única diferença entre um capricho e uma paixão é que o capricho dura um pouco mais.

Fazer parte da alta sociedade é uma amolação, porém, estar excluído dela é simplesmente uma tragédia.

Foto: acervo pessoal Gláucia Maia, primeira-dama do Aracati, e Ana Luíza Costa Lima, no Náutico. (By Evando)

TIME QUE GANHA

Meio-dia de 23, Salão Anexo ao restô do Ideal, posse da diretoria da Associação Comercial, a mais antiga entidade de classe.

Presidente João Porto Guimarães reconduzido até dezembro de 2026.

É DIA

Galerista jubilado em Ouro, José Guedes, tal todos os sábados.

Monta mais uma no piso da Casa D'Alva, Passport, by Felix Gonzalez-Torres, partir dez da matina.

DO PEITO

Visando festejar natalício dela, Adelmo Aquino e Norma pilotaram grupo de 25 no Don Pepe.

Notada presença maciça do clã.

RONDA DOS NATAIS

Sábado, 13 de janeiro: Paulo Elpídio, ex-reitor da Universidade Federal, foi secretário da Educação .... Leonardo Farias, braço do pai, Roberto, na PPE .... Ana Lúcia Montenegro, onguista Sorriso Colgate e mulher do Nelson, titularíssimo da Unidos do Natal .... Jorge Wanderley, do estafe da Apiguana .... Fernando Hélio Brito, do setor gráfico.

BON MOT

"MUITAS PESSOAS PERDEM A ALEGRIA ENQUANTO AGUARDAM A FELICIDADE" Pearl S. Buck