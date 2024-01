Feitos sem defeitos

Foto: acervo pessoal Humberto Esmeraldo, que entre outras vantagens, fez Adauto Bezerra governador

Neste bem mais de meio século de atividades bretãs, andei proezeirando em vários campos levados em consideração, resultando daí a ocupação deste sempre convincente espaço dominical, que o maior jornal da imprensa cearense de todos os tempos galhardamente me concede.

Entre os conseguirimentos, muitos contribuíram para dar respaldo à carreira de jornalista sempre envolvido pelas melhores intenções.

Comparecer à pequenina Gazeta da Senador Pompeu e procurar Luiz Campos, visando obter coluna social, que o jornal ainda não tinha.

Medalha da Abolição, concedida pelo governador Cid Gomes.

Organizado posse de Virgílio Távora no I Veterado, atendendo solicitação de Moema, sua irmã, e a pessoa que poderia esclarecer quantos comeram já partiu, Joseph Khoury.

Almoço oferecido a dona Sara Gentil, no Salão de Bailes do Ideal, com presença de 50 senhoras da mais alta.

Ter achado a bolsa que perdi em grande aeroporto de Londres, e depois encontrada com um casal de namorados, que aguardava sua vez.

Convidado pelo governador Adauto Bezerra para assumir o Cerimonial, não pude aceitar, porém, indiquei o Raimundo Nonato Viana, que aceitou.

Haver sido o único amigo de Clóvis Rolim que o visitou em Houston, durante seu padecimento.

Haver participado, sem lenço nem documento, do pife-pafe da Lurdes Gentil, no Beco da Alegria da Tabajaras.

Ter embarcado, com Maria e José Macêdo, para um tour pelo Atlântico Norte, na rota do Titanic.

Recebido na Torre do Iracema o empresário Horácio Klabin, Rei da Celulose, quer dizer, papel.

Ser chamado de Doutor por Beatriz Philomeno, face minha aprovação, com distinção, no vestibular da Praça de Pelotas.

Ter superlotado o São Luiz na avant-première de Assassinato no Expresso do Oriente, no Jubileu de Porcelana, que deu a Ingrid Bergman segundo Oscar de sua fantástica carreira.

Haver imputado a Zewaldo Cabral "O Amigo Que Se Tornou Mais Quente Por Nos Dar o Gelo", em regozijo à abertura da Ice, que deu dignidade ao escocês no Ceará.

Estreado na televisão trazendo a fascinante Ivone Faria, caçula de "Seu" João Gentil e dona Sara.

Dado uma mão ao grande José Macêdo, que recepcionou aqui Charles Dauphinot Jr, assessor econômico do extraordinário presidente John Kennedy.

Batido na porta direcional do Hotel Glória e obtido do gerente geral, depois proprietário, Eduardo Tapajós, guarida por quase trintanos, sendo colega do futuro presidente Sarney, que ali também se hospedava no beiço.