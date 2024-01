Há idade certa para começar a beber?

Foto: Reprodução Uffizi, Florença Baco, de Caravaggio (1595)

De Marcelino de Carvalho, em seu especialíssimo A Arte de Beber ou Assim Falava Baco.

Qual a idade em que o ser humano pode entrar para a Confraria de Baco, é pergunta que cutuca a curiosidade.

Não é possível determinar quando um homem deve se libertar do período do leite, do sarampo e dos refrescos.

Vai-se a calça curta e chega a gilete, o primeiro cigarro é fumado com engasgos.

É preciso atentar que se a gente começa muito tarde, não consegue apurar o paladar a tempo de poder degustar tudo o que nesse campo a vida oferece.

Existe o momento justo para o início das operações, que se deve aguardar e segurar com unhas e dentes.

Foto: acervo pessoal Estreias na Unidos do Natal, Nestor Santiago, Weiber Xavier, João Cateb

TRAÇOS IMORTAIS

Guilherme Studart, de apenas 11, despontando com seu primeiro, O Homem Papel e A Mulher Alien.

Infante em questão vem a ser neto de Regine Limaverde, que, por sinal, assina ilustração.

HOJE

Com Tim Corrêa, um dos três exibidores cumbucanos.

Trafegando pela Quinta Avenida.

BOM PREÇO

Em Barcelona, tem um hotel suíço de três estrelas bem próximo do meu Colón, há mais de 40.

Defronte a uma praça e sempre esteve nas minhas cogitações, jamais praticadas.

BICOS DE PENA

Mônica Miranda, Vitória Philomeno, Lúcia Pierre e Betinha Sampaio festejaram no Coco Bambu nataliciante sextafeirina Fátima Sanford .... Após um mês sem pano verde, biribistas voltaram a dar as cartas no consórcio do Ideal .... Com pimpolho Enzo, Andréa e Daniel Arruda regressaram das Festas na Patagônia.

BON MOT

"A INGRATIDÃO É UM DIREITO DO QUAL NÃO SE DEVE FAZER USO" Machado de Assis